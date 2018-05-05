Митрополит Павел (Лебедь): Наверное, правильно сказали - я «местолюбитель»: люблю лавру, люблю Украину, люблю свой народ / Интервью

В Киево-Печерской лавре 25 июня отметили 26-летие со дня возобновления монашеской жизни в обители. Эта праздничная дата совпала с еще одним событием – ровно 25 лет назад в этот день наместник лаврымитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) принял монашеский постриг.

Владыка Павел рассказал «УНИАН-Религии» о том, как он стал монахом и наместником лавры. Он поделился воспоминаниями о наиболее ярких моментах жизни в Киево-Печерской лавре. Рассказал о лаврских традициях и пророчествах. Об истории древней обители. Владыка отметил роль Киево-Печерской лавры в жизни страны. Также наместник рассказал о своем давнем знакомстве с нынешним Президентом Украины.

«КОГДА В ЛАВРЕ БЫЛА ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ - НАРОД ЛИКОВАЛ»

Владыка, сегодня 26 лет со дня возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской лавре. Расскажите о том, где и как Вы узнали об этом событии?

В то время я заканчивал Московскую духовную семинарию, это был 1988 год. Я присутствовал на Поместном Соборе, который был этому приурочен. Открытие Киево-Печерской лавры было отрадным событием, помню общее поднятие духа, но в то же время и духовные переживания. Советская власть не хотела, проводить всесоюзное празднование. Событие хотели сделать внутрицерковным. Но когда об открытии лавры узнали во всем Православном мире и все Поместные Православные Церкви дали свое согласие прибыть на торжества, событие приняло другой масштаб. Когда в Киево-Печерской лавре проходила первая Божественная литургия, народ ликовал.

Когда Вы приехали в лавру и как стали наместником?

В 1992 году я собрался на Афон и приехал в Киев взять рекомендательное письмо. В митрополии я познакомился с Блаженнейшим митрополитом Владимиром. Он попросил помолиться на Афоне о Церкви, потому что очень было тогда тяжело.

В лавру я попал в 1994 году. В то время между братией были нестроения и Блаженнейший вспомнил обо мне. Так я стал наместником. В лавре тогда было 24 насельника. У нас был один храм и несколько корпусов. Сейчас нижняя территория принадлежит лавре, у нас около 200 монахов, из них более 100 человек - в священническом сане.

«ВСЕ ПРОИЗОШЛО НЕ БЕЗ ПРОМЫСЛА БОЖЬЕГО»

Владыка, я знаю, что сегодня у вас также важное событие личного характера - 25-летие со дня монашеского пострига. Сердечно поздравляю Вас с этим юбилеем! Расскажите о том, как вы стали монахом.

В 1989 году 25 июня я был пострижен в монашеский чин. Принял монашество в Троицком кафедральном соборе Луцка с наречением имени Павел.

Перед постригом владыка Варлаам спросил: «Какое ты имя хочешь?» Я говорю: «Владыка, мне очень нравятся имена Варлаам, Серафим, Антоний. Только не Павел». Он сказал: «Много ты хочешь…»

Почему Вы не хотели быть Павлом?

В нашей семье были три Павла, с ними произошли не очень приятные истории, которые принесли много переживаний.

Поэтому когда на постриге я трижды подал ножницы и услышал: «Брат наш Павел!..» - это было для меня потрясением. Смотрю на владыку, а он мне говорит: «Я трижды бросал жребий и трижды вытащил это имя. Тебе и икону не придется менять».

Сегодня я благодарен Богу и владыке Варлааму за имена этих великих светильников веры – Петра и Павла. Все произошло не без промысла Божьего.

Вы думали когда-нибудь, что станете наместником лавры?

Никогда не думал. Даже не мог предположить. В Нововолынске у меня был замечательный приход. Меня уважали, и я любил людей. Преподавал в воскресной школе, помогал школе-интернату. Назначение в лавру стало для меня полной неожиданностью. Все решилось в течение суток. Мне позвонили – на следующий день я уже был в лавре. Спустя время, когда нестроения прекратились и в обители уже было все налажено, я попросил Блаженнейшего отпустить меня домой.

А владыка говорит: «Отец наместник, поезжайте домой, отслужите службу, попрощайтесь с людьми - и возвращайтесь». Так Божьей милостью уже 21-й год я нахожусь в Киево-Печерской лавре. Никогда не чувствовал здесь богооставленности. Ведь Сам Сын Божий отдал Своей Матери этот удел, эту гору, эту обитель.

И сегодня, когда некоторые забывают о том, что на все есть воля Божья, важно вспомнить: как ни выступали когда-то против открытия лавры – она открылась, как ни выступали против строительства Успенского собора – собор стоит…

ЛАВРА ДОСТОЯНИЕ ВЕРУЮЩИХ, МОНАШЕСТВУЮЩИХ И ВСЕГО НАРОДА

В конце прошлой недели на территории Киево-Печерского заповедника были волнения.

Кто-то сказал, будто лавра укрывает сепаратистов. Категорически заявляю о том, что никаких людей с политическими лозунгами в лавре мы не скрываем и не приглашаем. Потому что наш монастырь – всемирный, это исторический центр Киева, достояние верующих, монашествующих и всего народа. А не отдельных лиц, которые действуют в своих интересах. Здесь православная монашеская республика. Здесь возникло и отсюда распространилось по Руси монашество и священство, архиерейство. Это место, где подвизались святые, пострадали за Христа мученики.

Я не признаю и не поддерживаю самовольные крестные хода, которые проходят без благословения священноначалия Украинской Православной Церкви.

Киево-Печерская лавра инициирует и проводит крестные хода в дни памяти преподобных отцов Печерских - на Ближние или Дальние пещеры.

В этот раз инициаторы самовольных крестных ходов с политическими лозунгами собирались на территории заповедника. Но кто спрашивал наместника?! О намерениях этих людей провести крестных ход мы даже не знали. Это беззаконие, которое порочит Церковь. Там были политические лозунги, которые лично я не поддерживаю. Я хочу жить в суверенном государстве. В нашу обитель может прийти помолиться любой человек, но использовать имя лавры для провозглашения своих политических амбиций недопустимо.

«ЗДЕСЬ КАМНИ ВОПИЮТ О ЧУДЕСАХ»

Какую роль сыграла Киево-Печерская лавра в Вашей жизни?

Лаврская земля благословенна, она пропитана молитвами и слезами подвижников. По этой земле ходили преподобные отцы Печерские. Здесь камни вопиют о чудесах.

Жизнь в лавре укрепляет в вере, прикасаешься ко всемирной истории Божественного наследия на земле. Когда видишь преподобных отцов Печерских, соприкасаешься с историей тысячелетия. Пред тобой тот жизненный идеал, который приносит одухотворение, приносит силы и надежду. Значит ты не напрасно живешь, если тебя привел сюда Господь, значит что-то Он от тебя ждет.

Здесь мы служим Богу и людям и хотя бы немного стараемся уподобиться угодникам Божьим. Для меня лавра – это корабль, который всех нас несет по волнам бурного моря жизни к тихой пристани Царствия Небесного.

В последнее время опять поднимается разговор о том, кому должна принадлежать лавра, высказываются разные мнения.

Лавра, как и Церковь, принадлежит народу. Но как и во всяком доме, здесь есть хозяева - монастырская братия. За историю монашеской республики из лаврских стен вышли сотни тысяч монахов, которые несли слово Христа всему миру. Мы являемся преемниками и хранителями этой святыни. Каждый желающий может прийти сюда помолиться. Для людей мы реставрируем здесь храмы, золотим купола, облагораживаем территорию. Для того чтобы человек мог отдохнуть здесь на своем жизненном пути, соединиться с Отцом Небесным и в своей молитве рассказать ему о насущном. Очень важно сохранить архитектуру лавры для потомков, это наша история.

«МЫ ЖИВЕМ ВО ВРЕМЯ, КОГДА ПРЕПОДОБНЫЕ АНТОНИЙ И ФЕОДОСИЙ С СОНМОМ ОТЦОВ ПЕЧЕРСКИХ БЛИЗКО К НАМ, КАК НИКОГДА»

Говорят, есть предание о чудесном поднятии лавры на Небеса в последние времена, во времена Антихриста. О том, что на территорию Киево-Печерской лавры не ступит враг.

Как это будет, я не могу сказать. Есть предание старцев о том, что это произойдет во времена Апокалипсиса. О том, что Антихрист придет сказано в Библии. Множество предшествующих тому свидетельств уже есть – нестроения среди народов, болезни, страдания, войны, наводнения...

Преподобный Феодосий Печерский говорил: «Тростью будете, ветром колеблемой, но здесь будете иметь спасение». Мы сейчас живем в то время, когда преподобные Антоний и Феодосий с сонмом отцов Печерских к нам так близко, как никогда.

«ОТПРАВЛЯЕМ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ - МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ СЛАВЯНСКА»

Интересно узнать о лаврских традициях.

Красивее лаврского пения, наверное нет. Монастырская выпечка – она везде хорошая, но наша, говорят, почему-то самая вкусная, хотя и постная. Здесь все делается с молитвой.

Я очень бережно отношусь к церковному облачению. Уже 18 лет я архиерей, и у меня есть еще первые мои облачения. Ткани для пошива облачения в мастерских Киево-Печерской лавры я привожу из Греции – сам еду, выбираю. Очень серьезно отношусь к качеству ткани и пошива: в облачении совершается Божественная литургия Тела и Крови Христовой.

В лавре всегда существовала традиция милосердия. Сегодня мы отправляем помощь беженцам - мирным жителям Славянска. Покупаем продукты питания, лекарства, средства личной гигиены. Мы едем туда с миром, не трубим на весь мир, о том, что делаем, «чтобы левая рука не знала о том, что делает правая». Нам не нужно признание, нам нужно, чтобы Господь нас не забыл и дал нам возможность помогать тем, кто нуждается.

Расскажите о наиболее ярких событиях лаврской жизни, которые вам запомнились и о предмете Ваших особых забот.

Это закладка камня в фундамент Успенского собора. Это открытие и реставрации храмов. Моя душа во всех лаврских храмах. Во время реставрации я был там по нескольку раз в день, приходилось даже ругаться. Потому что хотел все сделать так, как должно быть, по совести. Чтобы в храме все радовало душу человека, чтобы иконы были молитвенного настроения. «Ибо проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением» (Иерем. 48, 10). Это не я сказал. Это пророк сказал. Я хотел, чтобы реставрируя храмы, спаслись и мы – и все, кто это делали. Я очень люблю людей и братию, но если вижу халатность – гоняю.

Иногда, со мной спорят, говорят, что то или иное сделать не реально. Вначале слышу ропот, но потом все получается. Вы знаете, если человек захочет – Бог никогда не откажет в благом деле. В немощи человеческой сила Божия совершается. («Сила Божия в немощи совершается» (2 Кор. 12:9-10) Божья Матерь не оставит – только начните. Вся жизнь человека – это чудо.

"И «МОСКАЛИ» И «ЖИДЫ», КАК НЕКОТОРЫЕ ДРУГ ДРУГА НАЗЫВАЮТ - ВСЕ ОБРАЗ БОЖИЙ"

Говоря о роли Киево-Печерской лавры в судьбе нашего государства, что бы вы сказали?

На сегодняшний день Церковь и лавра играют большую роль в жизни страны – мы призываем людей к миру и объединению. Наша страна многонациональная. И «москали» и «жиды», как некоторые друг друга называют - они все Образ Божий. И неизвестно кто ты. Поднимешь на Образ Божий руку – ты поднял ее на Самого Христа, на Самого Бога. Так учит Церковь.

Исторически, у нас, православных, есть Русь – это не Россия и не Украина. Это не «Русский мир». Мир – хорошее слово. Есть мир Божий.

В это воскресение, в день Всех Святых, в земли Русской просиявших, некоторые наши священники стали читать вместо «русской» - «в земле нашей». Я сказал: будем читать как полагается: «в земли Русской просиявших». Потому что во времена нашего первого митрополита Илариона (прозвище Русин; умер около 1055 года. – Авт.) – не было ни России, ни Украины. И я считаю, что нужно не бояться своей истории. Корни украинцев – из Киевской Руси.

Князь Владимир и Ярослав Мудрый, и их сыновья – они все наши. Мы живем в Украине, мы украинцы по национальности. У нас Украинская Православная Церковь. Но епископ Туровский – у нас лежит. Епископ Суздальский и Владимирский – у нас лежит. Это епископы, которые вышли из лавры и чудесным образом вернулись обратно в монастырь – они этого хотели. Множество монастырей, которые сегодня есть в России, получили благословение в Киево-Печерской лавре. Об этом важно помнить.

Вы видели недавний сюжет на канале «1+1» с упоминанием Вашего имени? Что скажете?

В сюжете сказали, что я хотел быть «местолюбителем» Церкви (улыбается. – Авт.). Также было сказано, что в истории с монахинями Покровского монастыря «собаки привели к дому наместника». Но все знают, что в те дни меня не было в лавре. Вы знаете все мои операции и болезни… то, что я жив – чудо. Тогда я уехал на обследование, причем поездка была запланирована заранее. Я нахожусь под контролем врачей, периодически мне необходимы плановые обследования и лечение.

Обидно другое, когда в тяжелое для Украины и народа время, порочат Церковь и отталкивают людей от Бога.

Хотя, наверное, правильно сказали - я «местолюбитель»! Я люблю лавру, люблю Украину, я люблю свой народ. Я живу и служу Церкви. И буду служить, пока Господь меня не призовет.

Говорят, Вы хорошо знаете Петра Порошенко? Вы встречались с ним, после того, как он стал Президентом Украины? Что бы Вы ему пожелали на этом посту?

Нет, мы еще не встречались. Но я знаю его давно. Знаю, как хозяйственника, как человека строгого и трудолюбивого. Знаю его как человека, который способен ставить цели и добиваться их. Петру Алексеевичу я пожелал бы удачи в государственных делах, крепости духа, сил душевных и телесных.

Хочется верить, что нынешняя власть принесет людям какие-то изменения в лучшую сторону.

Беседовала Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».