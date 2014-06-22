В Киево-Печерской лавре заявили о том, что Церковь не имеет отношения к крестному ходу на территории заповедника

На территории Киево-Печерского заповедника сегодня происходили события, которые не имеют отношения к Украинской Православной Церкви и к братии Киево-Печерской лавры. Об этом "УНИАН-Религии" сообщил руководитель информационного отдела лавры иеромонах Иларион.

“Наместник Киево-Печерской лавры не благословлял крестный ход, который сегодня самовольно был организован некоторой группой лиц вокруг Успенского собора на территории Киево-Печерского заповедника. Братия монастыря пыталась воспрепятствовать этому политическому собранию, но столкнулась с агрессивной позицией некоторых лиц. Говорят, их относят к движению, которое обозначают как “политическое православие”. Крестные хода не могут совершаться самовольно - есть священноначалие лавры, с которым должны согласовываться все события – и все об этом знают», - сообщил иеромонах Иларион.

В отношении представителей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которые собрались у входа на территорию Киево-Печерского заповедника, отец Иларион отметил, что, «православная Церковь относится ко всем конфессиям с любовью» и "лавра открыта для всех". В то же время, он отметил, что «сейчас много провокаций и очень важно проверять информацию».

«Украинская Православная Церковь молится за мир в государстве. Сегодня в Церкви большой праздник – мы чтим память Всех Святых, которые на земле нашей просияли. Святые – это наши небесные друзья и каждый из нас призван к святости. Утром была отслужена праздничная Божественная литургия. Мы молимся, чтобы на нашей земле воцарились мир, любовь и взаимопонимание. Решение всех вопросов должно происходить в мирном духе - для этого существуют формы диалога. В наши дни происходит множество провокаций, как мы сейчас видим – и вокруг Киево-Печерской лавры, но мы будем мудрыми и не будем поддаваться на них”, - сказал отец Иларион.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром несколько сотен молодых людей под украинскими флагами и флагами «Правого сектора» отправились пикетировать территорию Киево-Печерского заповедника, где, по их информации, якобы будут создавать «киевскую народную республику».