Митрополит Иларион благословил верующим строгий пост за неделю до Троицы - в связи с военными действиями на Донбассе

Правящий архиерей Донецкой и Мариупольской епархии Украинской православной православной церкви Московского патриархата митрополит Иларион в связи с непрекращающимися военными действиями объявил пост.

"Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, памятуя о традиции Церкви усилить пост и молитву в смутные времена, благословил своей пастве с понедельника 2 июня и до субботы 7 июня перед днем Святой Троицы (Пятидесятницы) нести строгий пост и творить усиленную молитву о мире и прекращении военного противостояния", - сообщает пресс-служба Донецкой епархии.

Обращаясь к пастве, митрополит Иларион подчеркнул, что тот, кто нарушает Божии заповеди "через вооруженное противостояние, гнев, лживую пропаганду, осуждение, немилосердие, обрекает себя на Суд Божий".

В прошлые выходные Донецкая епархия УПЦ передала лекарственные препараты и инсулин различных видов людям, страдающим сахарным диабетом. Три специальных контейнера с лекарствами были доставлены в Спасо-Преображенский кафедральный собор Донецка. Средства для их приобретения собрали прихожане Свято-Троицкого прихода в городе Торонто (Канада), к которым епархия обратилась за поддержкой.

В свою очередь в храмах Горловки Донецкой области с 1 по 7 июня проводится сбор помощи для больниц Славянска, в первую очередь продуктов питания и медикаментов. Список необходимого опубликован на сайте Горловской епархии.

newsru.com