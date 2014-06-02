В храмах Горловки проводится сбор помощи для больниц Славянска

По благословению архиепископа Горловского и Славянского Митрофана с 1 по 7 июня в храмах Горловки проводится сбор гуманитарной помощи для больниц Славянска.

Жители города нуждаются в продуктах питания и медикаментах.

Каждый желающий помочь людям, живущим в эпицентре боевых действий, может приобрести что-либо из списка и передать в любой храм Горловки.

По всем возникающим вопросам можно связаться с координаторами сбора:

+38 (095) 425-43-85 (Кривоног Лариса Петровна);

+38 (099) 983-65-59 (Геннадий).

Продукты:

1. Сахар — сколько возможно

2. Мясо (птица, говядина) в консервированном виде — сколько возможно

3.Овощи (картофель, лук, морковь) — сколько возможно

4. Крупы (гречневая и др.) — сколько возможно

5. Масло подсолнечное — сколько возможно

6. Сухофрукты — сколько возможно

7. Сало (соленое) — сколько возможно

8. Рыбные консервы — сколько возможно

9. Соль — 10 кг

10. Крахмал — 3кг

11. Специи — различные

12. Варенье консервированное без косточек

13. Чай пакетированный, кофе растворимый

14. Сладости (печенье, конфеты)

15. Мед

16. Консервированные овощи

17. Консервированные соки

18. Бутилированная газированная вода

Медикаменты

1. Малый хирургический набор — 1шт.

2. Шприцы 5,0; 10,0; 20,0 — много

3. Системы (для капельниц) — много

4. Глюкоза 5% 200,0 — 100 фл.

5. Глюкоза 40% — 20 упаковок

6. Реосорбилакт — 100 фл.

7. Раствор Натрий хлор 0,9% 200,0 — 100 фл.

8. Неогемодез 200,0 — 100 фл.

9. Синька метиленовая 5 уп.

10. Спирт 33% — 50 фл.

11. Спирт 70% — 100 фл.

12. Мази: преднизонолоновая, троксевазиновая, левомиколь, стрептоцидовая, синтомициновая, целистодерм с граномицином.

13. Паста Теймура — много

14. Сульфацил натрия — 50 фл.

16. Доксициклин — 50 уп.

17. Лидокаин — 100 уп.

18. Капли в нос, уши, глаза — много

19. Противогриппозные таблетки или чаи — много

20. Салфетки спиртовые — много

21. Бромгексин —много

22. Мукалтин — много

23. Амброксол — много

24. Мукалван — много

25. Лазолван в ампулах — много

26. АЦЦ — много

27. Септифрил — много

28. Сиропы от кашля с эфедрином

29. Пектусин — много

30. Пертуссин — много

31. Актовегин — много

32. L-Лизин — много

33. Кавинтон — много

34. Седафитон — много

35. Пиратецитам 10,0 — много

36. Платифиллин 1,0 — много

37. Эуфиллин 10,0 — много

38. Дибазол 5,0 — много

39. Квамател — 50 фл.

40. Церукал в амп. — 50 уп.

41. Баралгетас 5,0 — много

42. Кетанов 2,0 — много

43. Дексалгин в амп. и табл. — много

44. Мовалис 2,0 — много

45. Диклофенак — много

46. Цитрамон — много

47. Фармадол — много

48. Пенталгин — много

49. Седалгин — много

50. Мед. рез. клеенки — много

51. Одноразовые мед. пеленки

52. Памперсы взрослые — много

53. Перчатки мед. — много

54. Медицинский пластырь на флизелиновой основе широкий — много

55. Пластырь (Omnifix) широкий — много

56. Пантенол — много

57. Салфетки стерильные — много

58. Женские прокладки — много

В прикрепленных файлах — список необходимых медикаментов.