Директор Киево-Печерского заповедника Любомир Михайлина: У нас с митрополитом Павлом понимание: лавра - это единый организм

В годы безбожной власти, когда Киево-Печерская лавра была закрыта, работники лаврских музеев сохранили для будущих поколений многовековое наследие монастыря. Когда монахи вернулись в обитель, сотрудники историко-культурного заповедника помогали братии монастыря возрождать православную святыню.

Сегодня Киево-Печерская лавра - духовный центр, который в течение года посещает большое количество паломников. Памятник всемирного значения требует ежедневной заботы монастырской братии и сотрудников заповедника.

О сотрудничестве Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Киево-Печерской лавры «УНИАН-Религии» рассказал генеральный директор заповедника Любомир Михайлина.

- В течение года большое количество киевлян и гостей города посещают мужской монастырь и историко-культурный заповедник, где размещены музеи. Приятно, что монастырь понимает важливисть сохранения всего историко-архитектурного комплекса. Киево-Печерская лавра выделяет значительные средства на поддержку комплекса в надлежащем состоянии. В частности, монастырь вкладывает средства в реставрацию памятников.

Уже отреставрированы Трапезный храм и Крестовоздвиженская церковь. В ближайших совместных планах заповедника и монастыря - завершение реставрации церкви Рождества Христова в Дальних пещерах. Мы уже отреставрировали там иконостас, но еще необходимо укрепить это подземное сооружение. Время берет свое, и почва немного поджимает. Уже готов проект, есть инженерные решения усиления опоры. Эти работы планируем провести в следующем году.

Говоря о нынешнем состоянии пещер - мы еще имеем последствия прошлой весны. Сильный снегопад мог причинить большой вред. Лавра находится в оползнеопасном участке. Опасность в подмокании. Структура почвы здесь такая, что когда она не увлажнена, то как кремень. Если почва увлажнена, то превращается в мягкий материал. Прошлой весной монахи и МЧС быстро отреагировали и спасли ситуацию, собрали и вывезли снег. Пещеры реагируют на любой дождь. Сейчас увлажнение есть, но оно привычное, сезонное. Монастырь и заповедник каждый день отслеживают состояние пещер, мы принимаем меры, это довольно хлопотно.

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМЕСТНИКОМ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Уже 20 лет митрополит Павел - наместник Киево-Печерской лавры. Помню, я еще студентом приезжал сюда. Тогда лавра была бедненькая, заброшенная, не умыта. Когда я работал в институте археологии, лавра уже на глазах менялась к лучшему. В этом заслуга наместника, который и сегодня генератор энергии для всего, что делается в лавре.

Музей заботится о том, чтобы сохранить материальные ценности, а лавра, кроме того, что тоже заботится о сохранении, она наполняет архитектурные памятники духовным содержанием. Храмы должны жить. Благодаря этому существует гармония.

Самое главное, у нас с владыкой Павлом есть взаимопонимание в том, что лавра - это единый организм. Нельзя отделить заповедник от действующего монастыря. Заповедник и монастырь, верхняя и нижняя территории, должны жить как единый организм.

Мы сразу договорились, что не делим лавру на “нижнюю” - монастырь и “верхнюю” -заповедник. Мы заботимся о двух частях лавры одинаково.

Владыка Павел всегда настаивает, что мы должны быть вместе, чтобы сохранить эту историко-культурный и сакральный памятник для нашего украинского народа.

Мне импонирует, что наместник лавры ставит цели и всегда их достигает. Митрополит Павел требовательный человек. Когда с ним говоришь, он тебя слышит. Если надо срочно обсудить какой-то вопрос, у него всегда найдется время. Эти переговоры не всегда легко нам даются, но мы каждый раз приходим к общему знаменателю.

К любым нашим насущным потребностям вмешаться в ситуацию, владыка Павел относится с пониманием. Когда мы открываем выставки, священноначалие лавры всегда откликается на события. У нас выходят совместные публикации, проходят совместные конференции.

ЮНЕСКО ставит нас в пример другим государствам - пример того, как мы сотрудничаем на одной территории, которая является памятником, где есть духовная составляющая и заповедник. У нас нет недоразумений. К нам обращаются за советами. Работают совместные комиссии, состоящие из братии лавры и музейных работников, которые следят за состоянием памятников. Никакой закрытости не существует.

У заповедника есть огромное количество церковных вещей из лавры, они находились здесь до войны. В конце прошлого года мы передали для поклонения верующих раку святого Стефания. Музей решил, что такую красоту не правильно держать в фондах. Не для того она создавалась, чтобы ее прятали. К раки должны приходить люди, прикладываться.

Нине мы планируем разместить в Успенском соборе подсвечники, которые находились там до войны. Со временем в храм вернется одна из дарохранительниц.

В День рождения митрополита Павла хотелось бы пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления. Я знаю, что сейчас продолжается его реабилитация после тяжелой болезни.

У владыки всегда столько энергии, что иногда по-белому завидуешь. Хотелось бы чтобы источник этой энерги никогда не исчерпался.

У митрополита Павла столько планов! Мы их часто обсуждаем. Это ремонт фасадов Успенского собора, реставрация фасадов Троицкой церкви. Хотелось бы, чтобы эти его мечты и замыслы осуществились. А учитывая то, что если он за что-то берется, то доводит до конца... Это его черта, он не начинает того, что не может закончить. Это очень хорошо для нашего сотрудничества. Я хотел бы пожелать ему успехов и исполнения желаний.

В течение года лавру посещает большое количество наших граждан и иностранцев, которые хотят прикоснуться к святости. Почти все официальные делегации обязательно посещают лавру. Хочется пожелать, чтобы молитва наместника лавры внушала мир и покой в души верующих, и надежду на завтрашний день.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

Фото - с сайта лавры и из открытых источников