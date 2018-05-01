Киево-Печерской лавре передали 53-килограммовую серебряную раку с перстом первомученика Стефана

В Успенский собор Киево-Печерской лавры передали серебряную раку с правым перстом святого первомученика архидиакона Стефана, которая с 1960-х годов хранилась в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Как рассказал "УНИАН-Религии" главный хранитель фондов заповедника Григорий Полюшко, музейный экспонат передан лавре для того, чтобы верующие имели возможность поклоняться святыне.

ВИДЕО

- Серебряная рака украшена чеканными сценами «Архидиакон Стефан перед судом» и «Перенесение мощей святого первомученика Стефана» , растительным накладным орнаментом, изображением святого, цветной эмалью и позолотой. Рака для перста первомученика Стефана была изготовлена в 1912 году на средства московского вкладчика в мастерской Тараброва. На ее изготовление ушло почти 53 килограмма серебра. Для перста первомученика мастера изготовили в раке специальный ковчежец. На самой раке святой Стефан изображен во весь рост, - сообщил научный сотрудник.

Он отметил, что до Великой отечественной войны рака со святыней находилась в Стефановском пределе Успенского собора, справа от иконостаса. После подрыва Успенского собора 3 ноября 1941 года, святыня оказалась под развалинами. Ее нашли под руинами собора в начале 1960-х годов.

Палец святого в 1989 году был возвращен монастырю. В этом же году для него была изготовлена деревянная рака, которую установили в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах.

По словам Полюшко, перст святого был принесен в Лавру в 1717 году с молдавского монастыря Ниямец романским архиепископом Пахомием, которого в 1724 году похоронили перед западными дверями Успенского собора.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал, что передача рака с мощами святого Стефана совпала с праздником Святителя Николая Угодника, событие стало настоящим подарком для верующих и братии лавры.

Многочисленные паломники прошли Крестным ходом в Успенский собор и приложились к мощам первомученика.

- Для верующих людей это большая радость, потому что каждый теперь сможет прикоснуться к тысячелетней истории. Можно прийти в храм и излить душу перед великим угодником - мучеником за Христа, который одним из первых принял смерть за веру. Это хорошая инициатива - возвращать православные святыни в храмы. Я верю и надеюсь, что все святыни, которые находятся в фондах музеев Киево-Печерской лавры вновь станут доступны верующим и предстанут в своей славе, - пожелал митрополит Павел.

Наместник лавры рассказал, что согласно с церковным преданием, святого Стефана забили камнями за проповедь христианства в 34 году от Рождества Христова.

После сошествия Святого Духа на апостолов Церковь росла. Апостолы рукоположили в диаконы семь достойных мужей. Святого Стефана назначили архидиаконом, или первым диаконом - ближайшим помощником апостолов. Он проповедовал в Иерусалиме слово Божие, подкрепляя истинность веры знамениями и чудесами.

Святой Стефан завещал идти христианским путем и соблюдать евангельские заповеди Спасителя. Успех святого Стефана был очень велик и фарисеи возненавидели его.

Стефан достойно принял казнь. Падая под градом камней, святой первомученик воскликнул: «Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой!» Эти события описал Евангелист Лука в 6-8 главах Деяний Апостолов.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"

Фото с сайтов Киево-Печерской лавры и КДАиС