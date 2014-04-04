В Софии Киевской состоялось заседание Всеукраинской рады церквей и религиозных организаций

3 апреля на территории Национального заповедника «София Киевская» состоялось очередное заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, которое возглавил Председательствующий в этом межконфессиональном и межрелигиозном органе Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий. На заседание был приглашен Министр культуры Украины Е.Нищук и директор Департамента по делам религий и национальностей В.Юшкевич.

Открывая заседание, митрополит Онуфрий поздравил новоназначенного Министра культуры и директора Департамента по делам религий и национальностей и пожелал им помощи Божией в служении народу Украины.

Во вступительном слове Председатель в ВСЦиРО высказал свое видение нового формата отношений взаимодействия церкви, общества и государства. В частности, по мнению Владыки-Местоблюстителя, сегодня Украине необходимо стратегическое партнерство церквей, гражданского общества и государства.

Церкви и религиозные организации могут помогать возрождению украинского государства. Между ними и государством должна выстраиваться модель сотрудничества, что предполагает «творческое взаимодействие на благо народа Украины».

Владыка коснулся и темы действующего законодательства по защите прав верующих, отметив, что несмотря на задекларированную в Конституции Украины свободу совести и религиозных убеждений, до сих пор нельзя констатировать, что это направление политики успешно реализуется. Примером этого может служить неизменное отношение государства к конфессиональному образованию, что сейчас находится «на грани дискриминации».

Владыка подчеркнул, что все последствия атеистического прошлого должны быть преодолены, а конституционные свободы по защите прав верующих должны реализовываться в полной мере, ради чего должны быть налажены действенные механизмы сотрудничества церкви, государства и общества.

Владыка подчеркнул, что в значительной степени этому будет способствовать принятие поданного на рассмотрение Верховной Рады Украины закона «О концепции государственно-церковных отношений», согласованного с ВСЦиРО. Напоследок владыка отметил, что государство и общество должны быть заинтересованы в церкви, как «надежном социальном партнере, как положительной общественной силе», и выразил надежду на понимание, поддержку и сотрудничество с новой властью.

«Сегодня, после всех тех событий, в которых ВСЦиРО, церкви, религиозные организации проявили себя, как исповедники твердой веры и абсолютных ценностей, нельзя уже не творить новой реальности. Мы больше не можем ждать принятия каждого законопроекта месяцами и годами, буквально вымаливать все то, что давно необходимо для Украины. Надо быстро, просто, эффективно перейти к новой модели, перейти Рубикон. Поэтому сегодня на всех нас лежит огромная ответственность за правильный выбор», - отметил владыка Онуфрий.

Министр культуры Украины Е.Нищук в своем выступлении поблагодарил представителей всех церквей и религиозных организаций за молитвы и позитивную роль, которую они сыграли в жизни общества в течение кризисного периода, который проходит. Министр с благодарностью отметил, что церкви в течение упомянутого периода демонстрировали единство, хранили межконфессиональный мир и согласие, что было примером для общества. Он заверил, что в своей деятельности на новой должности будет делать все возможное для того, чтобы не было никакого силового захвата храмов, ни одного нападения на святыни, а также чтобы непоколебимо придерживались конституционные права каждого гражданина.

Также Е.Нищук заверил в поддержке со стороны Министерства культуры Украины высказанные митрополитом Онуфрием предложения относительно безотлагательного принятия закона «О концепции государственно-церковных отношений».

После выступления Министра среди членов ВСЦиРО состоялся обмен мнениями относительно состояния государственно-конфессиональных отношений, по результатам которого было принятоКоммюнике.

В мероприятии также принял участие Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и сотрудники Отдела внешних церковных связей УПЦ.