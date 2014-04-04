Коммюнике заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций от 3 апреля

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, собравшаяся 3 апреля в Национальном заповеднике “София Киевская”:

1. Выразил глубокое убеждение в необходимости выстраивания в Украине стратегического партнерства Церквей и религиозных организаций с украинским обществом и государством;

2. Констатировалал, что несмотря на период общественно-политического кризиса, который переживает наше государство, Церкви и религиозные организации сохраняют межконфессиональный и межрелигиозный мир;

3. Осудил провокации и искусственные попытки разжигания вражды на религиозной почве. Также осудил проявление сепаратизма и выступил за целостность Украины в ее международно признанных границах;

4. Предложил, с целью преодоления последствий атеистического прошлого, реализации конституционных свобод и налаживания конкретных механизмов сотрудничества Церквей и религиозных организаций с государством, принять закон «О концепции государственно-церковных отношений». ВСЦиРО приветствует тот факт, что этот законопроект находится среди первоочередных в программе нового правительства, и надеется, что в ближайшее время этот важный акт будет принят;

5. Подчеркнул острую необходимость законодательного решения конкретных проблем Церквей и религиозных организаций путем принятия Верховной Радой Украины соответствующих законов, имеющих общую поддержку всех членов ВСЦиРО.