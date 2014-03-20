Священный Синод РПЦ принял заявление относительно ситуации в Украине

19 марта, на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре было принято Заявление относительно ситуации в Украине (журнал № 3).

Также были приняты постановления относительно ситуации в Крыму (журнал № 4).