Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с событиями в Украине

Документ принят на заседании Священного Синода от 19 марта 2014 года (журнал № 3).

В Заявлении Священного Синода в частности говорится:

Внимание всего православного мира приковано к трагическим событиям, происходящим на земле Украины. В Киеве пролилась кровь. Беспорядки происходят по всей стране.

Откликаясь на эту острую ситуацию и звучавшие угрозы насильственного захвата храмов и монастырей Украинской Православной Церкви, Предстоятели Поместных Православных Церквей, собравшиеся 6-9 марта этого года в Стамбуле, совместно обратились с призывом о мирном преодолении гражданского противостояния и невмешательстве политических сил в церковные дела. Предстоятели также засвидетельствовали, что молятся о возвращении тех, кто находится сегодня вне церковного общения, в лоно Святой Церкви.

Собравшись сегодня на заседание Священного Синода, мы вновь обращаемся к дорогой нашему сердцу Украине и свидетельствуем о том, что Украинская Православная Церковь последовательно призывала и призывает к миру и к молитве, не отождествляясь (в отличие от ряда других религиозных организаций) с той или иной стороной политического противостояния. Ее верные чада проживают во всех областях Украины, она — крупнейшая религиозная община страны, которая живет одной жизнью со своим народом, находится рядом с ним в минуты трудностей и скорбей. В этом и заключается уникальный характер ее общественного служения, ибо на Украине живут люди, принадлежащие к разным этническим, языковым и культурным сообществам, имеющие различные политические взгляды. Некоторые пекутся о максимальной интеграции в политические структуры, созданные западноевропейскими государствами. Другие, напротив, стремятся к развитию отношений с народами исторической Руси, к сохранению своей самобытной культуры.

Противоположные общественные тенденции, попеременно берущие верх одна над другой, поляризуют украинское общество. Церковь, возвышаясь над этими разногласиями, не может отождествлять себя лишь с одной из упомянутых точек зрения. Напротив, каноническая Православная Церковь, хранящая общность со всем Православием, является единственной силой, которая во имя сохранения гражданского мира может примирить и объединить людей, придерживающихся диаметрально противоположных убеждений.

Миссия Церкви, священный долг всех ее чад — стремиться к миру на земле народов Святой Руси, призывать к отказу от языка ненависти и вражды. Что бы ни происходило в сфере межгосударственных отношений, как бы ни развивалось политическое противостояние — единство веры и братство людей, вышедших из единой крещальной купели, не вычеркнуть из общего прошлого. Верим, что не вычеркнуть его и из нашего общего будущего, в котором братские белорусский, русский, украинский и иные народы должны жить в мире, любви и солидарности.

Русская Православная Церковь неоднократно призывала не допустить насилия, кровопролития и братоубийственного противостояния на земле Украины. К сожалению, избежать трагических событий не удалось: погибли люди, многие пострадали. Поэтому сегодня вновь и вновь призываем всех, кому дорог украинский народ и мир на Украине: насилие не должно повториться.

Границы Церкви не определяются политическими предпочтениями, этническими различиями и даже государственными границами. Церковь хранит свое единство, несмотря на все переменчивые обстоятельства. При этом для нее принципиально важно, смогут ли народы исторической Руси уберечь те ценности, на которых зиждется христианская цивилизация, ценности, позволившие нам построить славное прошлое и, верим, делающие возможным достойное будущее.

Важно быть верными ценностному основанию, положенному Христовым Евангелием, и осуществлять вечный Божий закон не только в своей частной жизни, но и в жизни наших народов, в отношениях между ними, которые должны оставаться братскими даже во времена тяжелых испытаний. Пусть суд Божий, который осуществляется над каждым человеком и народом в истории, явит нас достойными тружениками виноградника Христова, верными Его истине и совершающими дела Его любви.

Вознося едиными устами молитвы ко Господу, мы призваны поступать, по слову святого апостола Павла, «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:1-3).

Пресс-служба Московской Патриархии