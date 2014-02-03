Делегация УПЦ - на пятилетии интронизации Патриарха Кирилла

В пятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 1 февраля, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялась Божественная литургия.

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Поздравить Святейшего Патриарха приехали иерархи Украинской Православной Церкви, во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием, которые вместе с иерархами РПЦ и представителями Поместных Православных Церквей сослужили в этот день за Богослужением Святейшему.

Приветствие Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира передал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. Также зачитали приветствие Президента Украины В.Ф. Януковича.

Сюжет «Православного вестника» за 01.02.14. (№39).