Поздравление Президента Украины Предстоятелю Русской Православной Церкви с 5-летием Патриаршей интронизации

Президент Украины В.Ф. Янукович поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 5-летием Патриаршей интронизации.

Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество!

Примите мои самые теплые поздравления по случаю пятой годовщины интронизации.

В этот важный для всего Православия день хотел бы выразить уверенность в том, что Ваш незыблемый авторитет пастыря, духовно преданного каждому верующему Русской Православной Церкви, будет и впредь надежной основой Ваших дальнейших успехов в трудах на благо мира и созидания.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья на долгие годы и новых свершений в самоотверженном Патриаршем служении.

С глубоким уважением

Виктор Янукович