Афонский старец Парфений - украинцам: Хочу пожелать, чтобы Господь дал покаяние этому народу

Игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос) - один из наиболее почитаемых духовников в православном мире. В 1974 году братия монастыря избрала его, тогда простого монаха-лесничего, своим игуменом. Старец уже почти 60 лет подвизается на Cвятой горе Афон. Он знал и знает лично многих подвижников.

В эти дни геронда возглавляет делегацию, сопровождающую великую православную святыню - Дары волхвов, которые впервые за 500 лет покинули пределы афонского монастыря, чтобы побывать в России, Беларуси и в Украине.

В последний день пребывания в Киеве архимандрит Парфений рассказал «УНИАН-Религии» о чудесах, которые происходят на Святой горе Афон. Геронда высказал свое мнение о том, на каких условиях Украина могла бы вступить в ЕС. О том, что думают на Афоне о Восьмом Вселенском Соборе. И о том, хороша ли, по его мнению, идея автокефалии для Украинской Православной Церкви. Старец дал духовные советы, пожелал украинцам покаяния и рассказал ветхозаветную историю.

«ВЕРА ЛЮДЕЙ СОВЕРШАЕТ ЧУДЕСА»

Геронда, благословите! Мы встречаемся с Вами в дни, когда в Украине пребывает cвященная реликвия, которую хранит ваш монастырь - Дары волхвов. Происходят ли на Афоне чудеса в наши дни? Расскажите о современных чудесах Святой горы.

Да, конечно. Чудеса не прекращались и никогда не прекратятся. Если бы мы только перечисляли чудеса, которые Пресвятая Владычица совершила и совершает, надо было бы тысячу томов написать, только перечисляя.

Можете привести примеры?

Ну что ж… Вера людей совершает чудеса. Потому что, когда человек верующий просит Бога, просит Пресвятую Богородицу, Они совершают чудо и исцеляют его. Есть личные чудеса, которые совершает Пресвятая Владычица Богородица. Но есть и общие чудеса, актуальные для всех.

Например, экономический кризис, как известно, он коснулся и вашей страны, и Греции. И этот кризис, вероятнее всего, технический, создан людьми. Это технический кризис, искусственный. Потому что деньги есть. Но, к сожалению, они очень не в многих карманах. И никакое правительство до сих пор, по крайней мере из тех, что я знаю, не облагало налогом Святую гору Афон. У нее всегда были привилегии. Даже турки не облагали налогом Афон. А нынешнее правительство обложило страшными налогами Святую гору.

Но Пресвятая Владычица Богородица, которая столько столетий хранит Святую гору, в последний момент в греческом парламенте вмешалась. И в определенной степени избавила гору от тех налогов, которые предполагались. Чудесным образом. И были мы избавлены. Там готовились страшные законы. Святую гору Пресвятая Владычица хранит. И мы знаем, что с древнейших времен и до сего дня, Она заботится о Святой горе.

Из личных чудес, ну что сказать?.. Мы, когда есть необходимость какая-то, желание какое-то и просим – сразу помогает!

Вот такое простое чудо могу вам рассказать. У нас в монастыре трудники работали. У меня не было денег, чтобы им заплатить. Надо сказать, что я с принуждением внутренним это сделал, обратился к Пресвятой Владычице и сказал (у геронды дрожит голос, – авт.): «Пресвятая Богородице, не чем мне заплатить людям. Помоги! Помоги мне, я нуждаюсь. Что мне делать? Куда мне идти?» И на следующий день приезжает в монастырь один человек и говорит: «Отец игумен, вот я привез 50 тысяч евро». Я ему говорю: «Благодарю тебя». В первую очередь благодарю Бога и Нашу Владычицу Богородицу.

Вот какие чудеса мы наблюдаем. Чудеса каждый день. На Святой горе нет ни огородов, ни владений своих каких-то, но Пресвятая Владычица Экономисса Святой горы Афон, которая заботится о ее благосостоянии. И никогда у нас нет никакой нужды.

В житие святителя Григория Паламы рассказывается: когда святитель был на горе и подвизался богословски против Варлаама и Акиндина, у него была братия 10-12 человек. Но у него не было возможности к существованию. Денег не было.

И явилась ему Пресвятая Владычица с двумя ангелами. Пришла к святителю Григорию Паламе и обратилась к ангелам, которые были рядом с Ней, говоря им: «С этого момента вы будете заботиться об этом старце, духовнике», - имея ввиду святителя Григория, - «Чтобы ни у него, ни у его братии, не было никакой нужды больше!»

Я однажды, когда молился по четкам, он (бес) пришел искушать меня и вырвал у меня четки. Он зашел в келью, где я молился по четкам и вырвал у меня четки из рук. И исчез. И я не мог это перенести, что пришел бес и забрал у меня четки. И я обратился к Пресвятой Владычице и говорю (волнуется и говорит с искренней обидой, – авт.): «Владычице Пресвятая, я не могу успокоиться, когда думаю, что демон пришел и забрал у меня прямо из рук четки мои». Говорю: «Владычица, принуди его, чтобы он вернул мне мои четки».

Проходит день – ничего… Два дня – ничего… А я настойчиво молился. На третий день я на диванчике дремал, заходит демон из окна, держа в руках мои четки. И бросает в меня, четками прямо в лицо. Но четки упали рядом со мной, не попали в меня. И я услышал такое: «Бууум!»

Просыпаюсь от сна, беру четки. Я узнал их. Это были мои чеки. Я сказал: «Благодарю Тебя, моя Владычица, что Ты принудила его, заставила мои четки отдать». Много разных чудес. Каждый день, на каждую нашу просьбу Она отвечает.

«Я НЕ ПОЛИТИК, ЧТОБЫ СУДИТЬ ЕВРОПУ. НО НЕТ ИСКРЕННОСТИ».

Геронда, что Вы знаете об Украине? Существует ли пророчество об Украине и Киеве? Что говорят афонские старцы?

Сейчас во всем мире конфликты, войны, нестроения, везде кризис. Где сейчас объединенная Европа?! Посмотрите, что сейчас с Грецией происходит в объединенной Европе! Дали деньги, еще деньги, еще деньги… И мы теперь в долгах, мы должны. Приезжают из Европы и говорят, что новые налоги, снижайте уровень зарплат. Снизили зарплаты, повысили налоги на землю, на аренду, на все. Принуждали парламент, чтобы он обложил налогами Святую гору.

Что, видите, что происходит в мире? И все в долгах. Потому что огромные деньги, которые даются, и «бери кредит, бери кредит». То же самое и в Украине. То же делали и на Кипре. Уничтожили Кипр. Кипр был в очень хорошем экономическом состоянии. Только они в объединенную Европу вошли – Европа их уничтожила. Особенной привлекательности вступления в Европу я не вижу.

Я не политик, чтобы судить Европу. Но нет искренности. Нет искренности… (прошептал. - авт.). Объединенная Европа - до сих пор не могут единую конституцию создать. Как управлять этой всей объединенной Европой. Потому что они не могут согласиться друг с другом. Поскольку там во всем этом процессе участвуют люди, которые не верят в Единого Бога, в Одного Единого Бога. Что?! Как они могут договориться?!

Пусть Украина, скажем, войдет в Европу. Но пусть вначале проголосуют и согласятся с единой конституцией для европейских государств, где будет четко указано, что мы верим в Единого Бога. И обеспечена свобода вероисповедания в Единого Бога.

Я думаю, что если Украина войдет в Европу, с ней приключится худшее, чем с Грецией. Поэтому надо быть очень внимательным. Нужно молиться Богу, Пресвятой Богородице, святым. Только Господь может избавить нас от тяжелого положения, в котором мы находимся.

«ЦЕРКОВНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВИДЕ АВТОКЕФАЛИИ - ВЕЩЬ НЕПЛОХАЯ. НО КОГДА СУЩЕСТВУЕТ МИР»

Отче Парфений, сегодня у нас есть сторонники независимости для Украинской Православной Церкви. И есть те, кто считает важным, чтобы Церковь оставалась в cоставе Московского Патриархата. Ваше мнение, как правильно?

Я думаю, что церковное самоуправление в виде автокефалии - это вещь сама по себе неплохая. Но когда существует мир. Когда этот вопрос не становится вопросом разделения людей, паствы. Поэтому мудрость, вероятно, подсказывает, насколько можно сохранять единство с Патриархией Московской. Мое мнение, чтобы все страны бывшего Союза были в единой Русской Православной Церкви. Это личное мнение.

А что на Афоне говорят о готовящемся Восьмом Вселенском Соборе? Что он нам принесет?

Сказано. Мы знаем, что будет Восьмой Вселенский Собор. Будет. И он должен быть. Потому что есть много разных вопросов, стоящих перед нами. Есть много сект, люди запутаны. Будем ожидать, что будет что-то хорошее.

Не стоит его бояться?

Абсолютно никакого страха.

Вы хорошо знали и много общались с одним из уважаемых греческих монахов и духовных светил XX века - старцем Паисием Святогорцем. Что вынесли для себя из общения с ним? Какой главный ответ Вы от него получили?

Очень много вещей я помню о нем. Это был человек – аскет. Очень верил он Богу и Пресвятой Богородице. Это был любимый народом человек. С большой любовью он учил людей. Потому Господь многой благодатью наделил его. Потому что он очень близок был к Богу. Однажды мы увидим, Вселенская патриархия причислит его к лику святых. Потому что в церковном сознании он святой. Чудес много совершил еще при жизни. Но и сейчас продолжает, уже после своей блаженной кончины продолжает совершать чудеса. Это свидетельство! Свидетельство – это глас народа. Много книг из уст старца Паисия сейчас издано. Вот это свидетельство о старце Паисие, которое я хотел бы сказать. А детали там.

Сегодня есть на Афоне такие же старцы?

Всегда есть старцы. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Всегда будут старцы. Когда еще был жив отец Паисий, был еще и отец Порфирий на Святой горе. Отец Иаков (Эвбейский), отец Ефрем (Катунакиоте) Это были святые люди. В каждое время, в каждой эпохе Господь являет старцев.

«КОГДА МОЛИТЕСЬ – ЗАКРОЙТЕСЬ В СЕРДЦЕ СВОЕМ»

Как правильно молиться, чтобы Господь услышал? Научите!

Христос говорит в отношении молитвы: «Спешите молиться! Бодрствуйте и молитесь! Ибо не знаете времени и часа, когда Сын человеческий придет». Вечером, утром или в полночь? ("Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий" (Мф. 25:13). «Бдите и молитесь» (ср. Мф. 26:41).

В другом месте Господь говорит: «Когда молитесь – закройтесь в сердце своем». Внутри себя. А все остальное должно остаться снаружи. Потому что демон, искушая людей, не дает им возможности молиться. Старается. Мы можем в течение дня делать все, что угодно: ходить, заниматься делами, читать, играть… И он нас оставляет – делайте, что хотите. И как только мы берем в руки четки: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» - будет звонить телефон, в дверь кто-то придет стучать, в окна кто-то начнет стучать. Кто-то будет в потолок стучать. Разные мысли в голову придут. И он (бес) не дает людям помолиться.

По возможности (человек) должен с самого юного возраста учиться молиться. Потому что молитва – это то, что нас объединяет с Богом. Это то звено, которое объединяет человека с Богом.

Если кто-то хочет увидеть какую силу имеет молитва, для примера пусть возьмет четки на один час помолиться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» (геронда повторяет три раза, – авт.) И разделит на четыре по 15 минут. И понаблюдает, что первые пятнадцать минут будет приходить ему в голову. Что будет приходить в середине - какие мысли. Какие мысли будут в третью пятнадцатиминутку. И когда он закончит час молиться, посмотрит и понаблюдает за собой: а что он понял, что он вынес? Вот так вот можно понять какую силу имеет молитва. Но и какой труд, и какая борьба нужна для того, чтобы эта молитва состоялась!

«ЧТОБЫ КОГО-ТО ПОСТРИЧЬ В МОНАШЕСТВО, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Отец Парфений, как стать послушником в вашем монастыре? Берете в монастырь мужчин из Украины?

Если кто-то - парень или девушка - захочет стать монахом, тогда и Господь, и Пресвятая Богородица покажут ему место, где ему подвизаться. Когда есть мысль и желание стать монахом, монахиней, не надо особо задумываться, во всяком случае, не расстраиваться по вопросу куда идти, ибо Господь и Пресвятая Богородица укажут куда идти.

А как у вас можно потрудиться? Расскажите об афонских монашеских традициях.

Да, конечно, все это можно. Просто приезжают (мужчины) и просят, говорят я хочу стать у вас монахом в монастыре.

Если кто-то хочет стать монахом, так не бывает, что кто-то приедет и говорит: «Геронда, я хочу стать монахом, постригайте меня!» Есть у нас устав Святой горы. Есть внутренние монастырские распоряжения, как управляется конкретный монастырь. Это выше наших желаний: хочу делаю это, не хочу - делаю другое… Есть древний закон.

Итак, правила такие: тот кто хочет стать послушником – от одного года до трех лет будет испытываем в монастыре, то есть послушником. Если он не может выдержать послушания правилами и установлением монастыря, мы не будем его постригать в монашество.

Чтобы кого-то постричь в монашество, он должен быть хорошим человеком. Научиться смирению и послушанию. Чтобы он не был ленивым, был трудолюбивым. Чтобы исполнял свое молитвенное правило. Любил Церковь. Постился в установленное время. И чтобы он внутренне чувствовал это призвание стать монахом.

И я как игумен, как старец в монастыре, чтобы постричь кого-то в монашество, если мне не приходит свыше известие от Бога, что я должен постричь этого человека в монашество – я не буду постригать. Я жду, и десять лет, чтобы он был в монастыре. Я не буду постригать, пока Господь мне Сам не укажет, что я должен постричь.

То есть это не случайность. Мы очень внимательно относимся к этому. Потому что, если я постригу в монашество, а он уйдет в мир и оставит монашество… Это большая ответственность. Мы очень внимательно к этому относимся.

«Я ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ О МОНАШЕСТВЕ, А БОГОРОДИЦА ОТВЕТИЛА МНЕ»

То есть Вы не можете сказать, глядя на человека, идти ему в монастырь или создавать семью? У нас есть такие старцы, которые говорят прямо...

Нет, это не совсем правильно. Когда в монастырь приезжают мужчины, или когда я выезжаю в мир, чтобы исповедовать людей - в Афины, в Салоники, если кто-то приходит испросить моего совета и говорит: «Отче, я хотел бы стать монахом». Я говорю ему: "Это хороший помысел стать монахом, но твоя задача сделать это предметом своей молитвы". Говорить: «Владычице Пресвятая, я хочу стать монахом. А что хочет Бог от меня?» И Господь даст ему известие, ответит ему.

Нельзя говорить человеку: «Иди в монастырь, будь монахом». Это неправильно. Потому что они идут в монастырь и потом не могут там находиться, и уходят.

Поэтому мы молимся, чтобы Господь нам сказал, что нам делать.

Геронда, каждый день мы принимаем множество решений - как узнать волю Божию, принимая то или иное решение?

Только молитва. Только через молитву. Молитва. Господь даст известие. Я это говорю, потому что у меня есть опыт, в своей личной, по крайней мере, жизни.

Потому что, я когда хотел стать монахом… Я не так вот просто стал монахом. Я не хотел вообще стать монахом. Я просил Богородицу найти работу и работать. А мне Богородица сказала: «Пусть работают на этих работах других другие. А ты должен стать монахом и делать другое». Я даже не думал о монашестве, а Богородица ответила мне.

«МЫ ДОЛЖНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СВОЕГО ПРЕДАНИЯ, СВОЕЙ ТРАДИЦИИ»

Как уйти, освободиться от тех грехов, которые мы часто повторяем?

Да, конечно, мы должны исповедоваться, сколько бы не повторялся грех, мы должны это исповедовать, пока он повторяется. И призывать помощь Божию, и взывать к помощи духовника, чтобы избавиться от этого греха. Если он не уходит, мы должны стучать в двери Господа и Его просить, Благого Господа, чтобы Он избавил нас от греха.

Господь говорит: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам” (Мф. 7:7). И просящий получит. «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5).

Поэтому, когда у нас есть какая-то страсть, ну, например, к воровству, брать чужое. Мы умоляем, просим: «Пресвятая Богородица, Господе Иисусе Христе, избавь меня от этой страсти, от этого греха!»

Или тот, у кого есть желание непреодолимое впасть в грех блуда или прелюбодеяния – надо молиться, взывать к Богу. Мы умоляем Христа и Он нас избавит. Наша вера!

Говорят, наступают последние времена… Как в последние времена спастись?

Немножко попозже все-таки последние времена придут. Но они придут в любом случае. Хоть сегодня, хоть завтра, мы должны придерживаться своего предания, своей традиции. И всю нашу жизнь и нашу надежду возлагать на Бога. Не надо бояться. И делать из этого тему. Мы видим, сейчас грех господствует в мире. Но с другой стороны, мы видим сколько святых в этом грешном мире. Царство Божие силою берется!

Что Вы пожелаете народу Украины?

Я хочу пожелать, чтобы Господь дал покаяние этому народу. Искреннее чувство раскаяния.

Как в Ветхом завете рассказывается, в городе Ниневии было 120 тысяч народу. И Господь принял решение уничтожить Ниневию за грех. Потому что они впали в страшные грехи. И послал пророка Иону, чтобы он пошел и проповедал им, что приблизился день конкретного для них суда. ("И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня" (Ион. 1:1-2).

И пророк Иона, он не хотел идти. Как? Куда идти?! Он вошел в корабль, чтобы уплыть подальше от Иерусалима. И когда корабль попал в бурю и Иона мог утонуть… Уже выбросили все, любой багаж. Это говорит о том, что уже только жизнь была ценна. Были уже готовы умереть люди. Он же, как известно из Писания, в трюме дремал. Господь послал на него сон.

Когда он поднялся наверх, спросил: «Что вы выбрасываете уже последние вещи?» Отвечают: «Мы утонем!» И Иона признался: «Я виноват, выбросьте меня в море, чтобы вы были спасены».

Бросили его в море. И кит огромный, как говорит Писание, огромная рыба проглотила его. Через три дня выбросил он (кит) Иону на берег - Ниневийский как раз. Именно возле Ниневии его рыба и сплевала.

Ну что ж, раз такое, то пришлось ему идти в Ниневию. Пришел и проповедовал и сказал: «Знайте, не будет больше Ниневии, если вы не покаетесь!»

И поскольку он им это все рассказал, что Господь ему приказал он передал, пошел напротив Ниневии, чтобы оттуда увидеть, как Господь уничтожит Ниневию. Он сидел над Ниневией и видел ее. Там было жарко очень, припекло страшно голову. И произросло дерево, которое сделало тень над Ионой, чтобы солнце не жгло ему голову. Но, как говорит Писание, пришел червь и уничтожил, высохло это растение.

И Иона обратился к Богу: «Господи, зачем Ты это сделал?» И ответил Господь: «Тебе жалко, что я уничтожил это дерево, а 120 тысяч народа, которые каются? Что, я не пожалел бы их?» ("Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?" (Ион. 4:10-11).

Если мы покаемся и призовем помощь Божию, Господь выведет из любых тупиков. Главное молитва и покаяние.

Геронда, благодарю Вас за встречу и за Ваши духовные советы нашему народу в очень непростое для Украины время. Желаю Вам здоровья и во всех делах скорой помощи Богородицы, которая всегда с Вами и никогда не покидает Вас.

Беседовала Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

Синхронный перевод с греческого языка обеспечил Владимир Телиженко.

Фото автора.