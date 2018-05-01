В Киеве Дарам волхвов поклонились 280 тыс. верующих. Как провожали святыню (фоторепортаж)

В Киеве завершилось пребывание cвященной реликвии Афона - Даров волхвов. Сегодня вечером святыню доставят в Симферополь.

Как сообщил председатель попечительского совета Благотворительного Фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев, святыня будет доступна для поклонения в храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви до 2 февраля.

За время пребывания Даров волхвов в Киево-Печерской лавре, с 24 января по 30 января, святыне поклонились более 280 тысяч паломников.

«Дары волхвов посетили Киев в сложный период нашей современной истории. Надеемся, что вера наших людей, молитвы наших людей, помогут нам выйти из этой трудной ситуации. Все мы запомним молебен, когда дети стояли на коленях перед святыней и просили Господа, чтобы Он смилостивился над нашим народом, дал нам мир и братолюбие», - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний поблагодарил всех, кто организовал пребывание Даров волхвов в Киеве и всех, кто предоставил многочисленным паломникам возможность поклониться святыни, обеспечивая в морозную погоду обогрев в автобусах, палатках и горячий чай.

Насельник монастыря святого Павла, один из эпистатов (членов правительства) Святой горы Афон монах Никодим отметил, что поклониться святыне в эти дни имели возможность множество людей, "особенно много было женщин, которые, как известно, не могут побывать на святой горе Афон".

«Все эти дни мы видели благочестие украинского народа, который при таких низких температурах, не смотря на погодные условия, стоял, чтобы приложиться к этой великой святыне. Мы благодарим Бога, который устроил так, чтобы эта святыня оказалась здесь. Мы отбываем из Киева с радостными чувствами и с любовью во Христе. Пусть благодать от Честных Даров дарует мир Киеву, всему украинскому народу и всему миру», - пожелал представитель греческой делегации.

Председатель попечительского совета Благотворительного Фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев отметил, что «за время пребывания на Святой Руси к Дарам волхвов приложились около 1 млн. 400 тыс. человек».

«Приложиться к святыне хотели бы гораздо больше людей. По данным социологического опроса, поклониться святыне хотели бы около 63% населения России. Из Крыма Дары волхвов отправятся в Москву, откуда в Волгоград, где недавно произошли трагические события, которые потрясли всех нас», - отметил Константин Малофеев.

Перед отбытием святыни из Киева, митрополит Антоний отслужил перед Честными Дарами волхвов благодарственный молебен, в котором также прозвучали особые прошения о мире в Украине.

Сегодня вечером греческая делегация доставит Дары волхвов в Свято-Троицкий женский монастырь, по приглашению Симферопольской и Крымской епархии УПЦ. Перед ковчегом с Дарами волхвов отслужит молебен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Дары волхвов будут находиться у раки с мощами святителя Луки, которого особо почитают в православной Греции. Два года назад частица мощей свт. Луки была передана в монастырь святого Павла.

2 февраля Дары волхвов прибудут в Севастополь и будут выставлены в Свято-Владимирском соборе на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический». В Херсонесе Дары волхвов будут доступны для поклонения до 2 февраля, 16.00.

Cправка УНИАН. Дары волхвов – cвятая реликвия времен земной жизни Иисуса Христа, хранится в монастыре святого Павла на горе Афон в Греции.

На Рождество христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов Богомладенцу Христу, которому они принесли дары: золото – как царю, ладан – как Богу и смирну – как человеку на погребение.

Дары волхвов передала Иерусалимской Церкви Божия Матерь. В Иерусалиме они находились до IV века, затем были перенесены в Константинополь и позже - на Афон.

Золото сохранилось в виде 28 подвесок, украшенных орнаментом. К каждой из них прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 ковчегах в ризнице монастыря святого Павла.

Дары волхвов покинули стены монастыря впервые за 500 лет. Ковчег с Честными Дарами побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Киеве.

Святыню сопровождает делегация афонского монастыря святого Павла во главе с игуменом обители архимандритом Парфением (Мурелатосом).

C 6 по 13 января ковчег с Дарами волхвов находился в Москве, с 14 по 17 января - в Санкт-Петербурге, с 18 по 24 января - в Минске.

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии"

Фото Максима Брусники, "Фотолетопись" и Анны Горпинченко, "УНИАН-Религии".