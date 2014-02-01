Патриарх Кирилл вручит награды украинским архиереям "за труды, которые осуществляет Церковь, стараясь примирить народ"

Сегодня, в пятую годовщину интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Украинскую Православную Церквовь представлял управляющий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). Митрополит Антоний сослужил на литургии предстоятелю Русской Православной Церкви вместе с главами и представителями Поместных Православных Церквей и сонмом иерархов Русской Православной Церкви.

По окончании литургии был совершен молебен и оглашен поздравительный адрес Патриарху Кириллу от имени членов Священного Синода РПЦ. Его Святейшеству был преподнесен параман с частицей креста преподобного Сергия Радонежского и икона Божией Матери «Страстная».

Предстоятель РПЦ обратился к собравшимся с Первосвятительским словом в котором заявил о важности диалога Церкви с властью и другими религиями.

Патриарх Кирилл вручил церковные награды управляющему Патриаршими приходами в Канаде епископу Каширскому Иову и митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху.

«У меня есть еще целый ряд наград, в том числе нашим украинским архиереям, но по хорошо известным причинам не все они смогли сегодня быть вместе с нами. Во благовремении я вручу эти награды — с особой благодарностью нашему епископату на Украине за труды, которые сегодня осуществляет Церковь, стараясь примирить разделенный народ, сохранить его единство, укрепить духовность, чтобы никакие политические обстоятельства не разрушили ту великую традицию, которая проистекает от князя Владимира и реализуется в трудах и усилиях нашей Церкви», — заявил Святейший Патриарх.

Поздравить Предстоятеля и помолиться вместе с ним сегодня к Храму Христа Спасителя пришли многие представители общественных организаций, православных молодежных объединений, члены православных диаспор. Всего, по данным представителей МВД, в Храме Христа Спасителя и у его стен молилось около 4 тысяч человек.