Предстоятель РПЦ в пятую годовщину интронизации: Я вижу руку Божию, которая всех нас ведет

1 февраля 2014 года, в пятую годовщину интронизации, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершилБожественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые дорогие владыки! Уважаемые отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Я всех вас сердечно благодарю за молитву, которую мы сегодня все вместе совершили в этом кафедральном храме в день пятилетия моей Патриаршей интронизации. Как сейчас помню этот день и душевный трепет, с которым взошел я через главный, западный вход в этот благолепный храм к предстоящему мне Патриаршему служению. Помню мысли, которые обуревали меня в тот день. Казалось бы, такая торжественная и радостная атмосфера, так много людей, которые пришли поздравить Патриарха. Взирая на те светлые лица, я, конечно, испытывал добрые, теплые, глубокие чувства, но одновременно, вспоминая о том, что на горнем месте, на кафедре архиерейской на меня был возложен великий параман, сознавал, что это не просто символическое деяние и не просто часть Патриаршего богослужебного ритуала, но нечто большее. Это Божественное откровение. Господь показывает Патриарху смысл его служения и говорит, какие переживания предстоит ему пережить.

Прошло пять лет, и я убедился в том, что те самые мысли, которые посетили меня в день Патриаршей интронизации, оказались справедливыми. Труден Патриарший крест, и символ этого труда — великий Патриарший параман. Но одновременно Господь сопровождает это служение и великими радостями. И главной радостью для меня является возможность совершать Божественную службу в любом храме Русской Православной Церкви, в любом монастыре, у великих святынь, посещать замечательные святые места нашей Церкви, соприкасаясь с Божественной благодатью, проистекающей от тех святынь и напояя свой разум и свою душу всем тем, что исходит от реальной церковной жизни, впитывать эти очень важные для Патриарха сигналы, которые идут от народа, от паствы, от архипастырей, от монашествующих. Именно этот духовный поток и есть самое главное влияние, которое оказывается на Патриарха.

Знаю, что люди порой применяют к церковной власти светские мерки. Знаю, что иногда спрашивают: «А кто самый влиятельный из тех, кто окружает Патриарха? А к кому прийти, чтобы донести до Патриарха свои слова, свои мысли и убедить его сделать то или другое?» В этот день, когда я праздную вместе с вами пятилетие своего служения, могу сказать, что самое сильное влияние, которому открыт Патриарх, — это влияние Церкви, епископата, духовенства, монашествующих и благочестивого народа. Под этим влиянием я нахожусь каждый день своего Патриаршего служения и считаю долгом своим впитывать и умом, и сердцем все, что идет от вас, преломляя это в Патриаршие решения, предлагая те или иные решения Священному Синоду или Архиерейскому Собору. И я убедился, что если именно в ответ на воздыхание всей Церкви Патриарх принимает те или иные решения, они единодушно принимаются и Синодом, и Собором, и всей Церковью и не вызывают никакого противления, за исключением, может быть, самого небольшого круга людей, которые не столько о благе Церкви пекутся, сколько о своих политических взглядах или неких идеях, которые, по их мнению, должны реализоваться в церковной жизни.

Я хотел бы поблагодарить всех вас — всю нашу Церковь от востока до запада, в России, на Украине, в Беларуси, Молдове, других странах, на которые простирается духовное окормление Русской Православной Церкви. Всех вас поблагодарить за верность Господу, за хранение единства нашей Церкви, за искреннюю, принципиальную, ответственную пастырскую и архипастырскую работу, в том числе в местах конфликтов, в местах гражданского напряжения и противостояния, в моменты, когда на Церковь ополчаются силы, желающие ее разрушить, наполняющие информационное пространство тем, что по их мнению, должно подорвать жизнь Церкви. Наше единомыслие, наша совместная молитва, наша братская солидарность, взаимная поддержка внутри епископата, духовенства и всего верующего народа является тем главным утешением, которое балансирует тяжесть Патриаршего креста.

За эти пять лет я имел возможность убедиться в том, что рука Божия ведет Церковь нашу по историческому пути. Признаюсь, что некоторые решения, которые мы приняли, были сформулированы мною, несомненно, под действием непреодолимой Божией силы. И только теперь, оборачиваясь вспять, я понимаю, что то была действительно Божия помощь: то, что было неведомо мне за некоторое время до принятия решений, вдруг становилось не только ведомым, понятным, но и поддерживаемым абсолютным большинством нашего епископата, духовенства и верующего народа.

Я вижу руку Божию, которая всех нас ведет. Чувствую, как Бог отвечает на наши молитвы, как, проводя нас через радости и скорби, Он ясно свидетельствует о том, что в этом духовном процессе совершенствования нашей жизни присутствует и Он, и мы со своими сильными и слабыми сторонами; что созидание Церкви Божией есть Богочеловеческий процесс, ведь Богочеловек Христос Иисус есть Тело Церкви. И будем просить Господа, чтобы и в предстоящие годы, которые, несомненно, будут иметь в себе и радости и скорби, мы могли бы чувствовать Божие присутствие, слышать голос Божий и устроять церковную жизнь в соответствии с Его волей, напрягая при этом все свои человеческие силы, для того чтобы воля Божия не преткнулась о нашу леность, о наше незнание, о нашу неспособность, о наши греховные человеческие чувства. Об этом я молился сегодня и верю, что многие своими словами и своими мыслями молились о том же самом.

Я еще раз выражаю искреннюю благодарность постоянным членам Священного Синода, которые рядом со мной и буквально повседневно участвуют в управлении Церковью через принятие важных синодальных решений. Я сердечно благодарю весь епископат Русской Православной Церкви, великой и многонациональной, за ту сплоченность, за то единство, которым были отмечены эти пять лет моего Патриаршего служения. Я сердечно благодарю духовенство города Москвы, которое здесь присутствует, и все духовенство нашей Церкви за их молитву, их труды, их пастырское рвение, за то, как исполняют они судьбоносные решения Архиерейских Соборов, помогая Церкви занять активную позицию в жизни общества тех государств, в которых присутствует Русская Православная Церковь, помогая Церкви откликаться на воздыхания современного человека и находить правильные, мудрые ответы на многие вопросы наших современников.

Пусть Всемилостивый Господь приклонит Свою любовь, прикоснется Своей державной десницей ко всей исторической Руси, к ее народам, проходящим сегодня через горнило трудных испытаний. Пусть Господь десницей Своей поддержит немощные наши человеческие усилия, направленные на то, чтобы воля Его осуществлялась в реальной жизни людей и народов. И, обращаясь к Пречистой и Преблагословенной Царице Небесной, прошу Ее, Деву чистую и Мать Церкви, простирать над нами Свой державный Покров, укреплять нас в слабостях, трудностях, скорбях и болезнях, помогая с дерзновением и твердостью служить Ее Божественному Сыну Господу Иисусу Христу.

Еще раз сердечно всех вас благодарю. Кланяюсь вам низко и прошу ваших молитв на продолжение своего Патриаршего служения. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси