В Киево-Печерской лавре завершилась Международная конференция, посвященная 100-летию богоборческих гонений

В Киево-Печерской лавре 8 февраля завершилась Международная конференция, посвященная 100-летию мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого и 100-летию богоборческих гонений на веру.

В день торжественного завершения работы конференции наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел поименно поблагодарил всех, кто внес свой вклад в организацию и успешное проведение мероприятия. Об этом сообщается на сайте обители.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Наместник Лавры наградил грамотами УПЦ всех участников конференции «Киевский митрополит сщмч. Владимир (Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке».

Управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода, секретарь Первоиерарха РПЦЗ, настоятель Серафимовского храма-памятника в Си-Клифе (Нью-Йорк, США) протоирей Серафим Ган, а также директор Международного института афонского наследия, главный редактор научного альманаха «Афонское наследие» Шумило Сергей Викторович были удостоены церковных орденов.

На память о сотрудничестве и проведенных днях в святой обители было сделано общее фото у могилы почившего Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира (Сабодана).

В международной конференции приняли участие более 40 ученых из одиннадцати стран мира: Украины, Белоруссии, Польши, России, Молдовы, Румынии, Чехии, Сербии, Франции, Великобритании, США и других стран. Духовенство и ученые приехали в Киево-Печерскую лавру, чтобы представить и рассмотреть новые сведения на основе архивных источников о жизни и мученической смерти киевского митрополита Владимира (Богоявленского), а также факты истории гонений и репрессий против Церкви в СССР.