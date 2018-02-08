Ужасающие события в Лавре в феврале 1918-го: богословы из 11 стран рассказывают о начале гонений на Церковь в ХХ веке

В Киево-Печерской лавре 7 февраля открылась Международная конференция, посвященная 100-летию мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого и 100-летию богоборческих гонений на веру. Об открытии мероприятия – в материале «УНИАН-Религии».

Десятки участников выступили на конференции в Киево-Печерской лавре с докладами, которые открывают новые страницы в истории, которые на протяжении многих лет скрывала богоборческая советская власть.

Через освещение ужасных событий 100-летней давности духовенство Православной Церкви и международное научное сообщество сделали шаг к возрождению памяти и почитания новомучеников Православной Церкви.

«Эпоха гонений Церкви, но торжества Веры...»

В конференции принимают участие более 40 ученых из одиннадцати стран мира: Украины, Белоруссии, Польши, России, Молдовы, Румынии, Чехии, Сербии, Франции, Великобритании, США и других стран. Духовенство и ученые приехали в Киево-Печерскую лавру, чтобы представить и рассмотреть новые сведения на основе архивных источников о жизни и мученической смерти киевского митрополита Владимира (Богоявленского), а также факты истории гонений и репрессий против Церкви в СССР.

Конференция началась Божественной литургией в Трапезном храме лавры, где находятся сейчас мощи священномученика Владимира. С приветственным словом на торжественном открытии выступил Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Блаженнейший дал духовные наставления и благословил участников форума на плодотворную работу.

Предстоятель отметил, что ровно 100 лет назад, 7 февраля 1918 года, с убийства митрополита Владимира в истории Церкви началась новая эпоха, которая ознаменовалась богоборческими гонениями на веру и жесточайшими репрессиями.

«Ни одна поместная Церковь мира не имеет такого огромного количества святых мучеников и исповедников, как имеет наша Церковь. Вся наша святая земля, каждый город, поселок и село, за 70 лет тотального богоборчества были залиты невинной кровью тысяч христианских мучеников, которые своим подвигом засвидетельствовали перед всеми торжество и силу веры Христовой. Но, в то же время, это была эпоха торжества веры, ведь десятки тысяч наших святых новомучеников и исповедников явились победителями над безбожием и богоборчеством. Это победа была не внешней физической, но - внутренне духовной», - сказал митрополит Онуфрий.

Блаженнейший митрополит отметил глубокий символизм в том, что именно из Киева, нового Иерусалима, началась новая страница истории гонений на Православную Церковь.

«В 1918 году в Киев, откуда некогда огонь веры был разнесен по всей Руси, стал новой купелью Крещения. Только уже Крещения не водой, а кровью. Священномученик Владимир стал первым в сонме святых новомучеников и исповедников Христовых ХХ века, от богоборческой власти убиенных. Новомученики и исповедники своим подвигом утвердили веру, и стояли в вере вплоть до смерти, что не позволило вратам ада одолеть Церковь Христову. Осознание этого обязывает всех нас помнить, чтить и хранить переданную ими нам святую Православную веру», - отметил Предстоятель УПЦ, отметив, что проведение Форума послужит важным толчком для возрождения памяти и почитания новомучеников Церкви.

Прославленный за преданность Церкви и народа

Организаторами конференции выступают Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и Международный институт афонского наследия.

Наместник святой обители, в стенах которой проходит конференция, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, приветствуя участников конференции, отметил, что радость прославления святых мучеников в этот день сопряжена с большой скорбью по невинно погибшими христианам.

Владыка отметил, что жизнь первого архиерея-новомученика тесно связана с Киевом и Киево-Печерской лаврой, возле стен которой трагически оборвалась жизнь митрополита Владимира.

«Митрополита Владимира прославили за его глубокую веру, за преданность Церкви, земной Родине и народу. Потому что он не отрекся от Христа, а принял мученическую кончину не злобно, а прославляя своих убийц, и просил за них прощение у Бога. «Прости им, Господи!», - говорил он в свои последние минуты. Слыша такие слова люди, которые совершали это злодеяние, хотели даже отказаться от преступления. Но митрополит сказал им: «На что вы посланы – то и делайте». Митрополиту было нанесено до десяти выстрелов и уколов штыками в тело, когда он пострадал за святую Церковь», - рассказал наместник Киево-Печерской лавры о событиях 100-летней давности.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир был прославлен в 1987 году. Но мощи святого были найдены позже – лишь в 1992 году в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

«Мощи новомученика Владимира были обретены чудесным образом. Когда в храме разбили пол, то нашли одну нишу, в которой гробница святителя была перевернута низом кверху. И там, среди лохмотьев, и было найдено его тело», - рассказал владыка Павел.

Наместник святой обители отметил, что почитание новомучеников имеет большое значение для всех верующих Православной Церкви, ведь именно святые мученики и праведные верующие хранят веру для будущих поколений.

«Митрополит Владимир был верен своему народу и своей земной родине, потому что он всегда был с народом. И в мирные времена, перед революцией, когда еще не была выражена злоба у людей, и после нее, он всегда призывал к покаянию и предупреждал не поднимать руку на брата. К сожалению, дьявол не остается в покое, он всегда поднимал и поднимает сегодня свой голос лжи на людей. И нам сегодня, как никогда, нужно смотреть на этих подвижников, брать их жизнь за пример и жить их жизнью. Тогда в нашем государстве и во всем мире будет мир и Божья благодать», - отметил митрополит.

Факты, цифры и жуткие подробности

Конференция, посвященная гонениям на Церковь в ХХ веке, открыла много малоизвестных фактов, которые годами не принято было озвучивать. Так, директор Международного института афонского наследия в Украине, исследователь Сергей Шумило рассказал, что только 5-7 февраля 1918 года в Киеве было расстреляно несколько тысяч человек.

«Как раз в эти дни Киев был захвачен советскими войсками во главе с Муравьевым, и в городе были устроены страшные погромы. Буквально, за три дня с момента захвата города большевиками в Киеве было расстреляно около 5 тысяч жителей. В основном, расстреливали по классовому признаку, был приказ расстрелять всех офицеров, буржуев и всех, кто выступал против советской власти.

Как свидетельствуют архивные источники, в день, когда был убит митрополит Владимир, в Киево-Печерской лавре красноармейцы согнали всех монахов, и хотели их расстрелять. Но, как записано в документах, с трудом руководство большевиков смогло их остановить», - рассказал Сергей Шумило.

Изучая архивные документы и свидетельства очевидцев, ученые смогли шаг за шагом восстановить события в Киево-Печерской лавре 7 февраля 1918 года. И подробности последних часов жизни новомученика Владимира ужасают своей жестокостью.

«В покои митрополита ворвались люди, которые начали по-хамски себя вести, бить и издеваться над ним. Затем митрополиту приказали собираться, якобы в комендатуру. Его вывели за Экономические ворота Лавры и там расстреляли, глумившись над телом убитого после этого. В митрополита Владимира было выпущено более шести пуль, после чего его добивали штыками – кололи в тело, в голову, в глаза. Совершая надругательство над мертвым телом, с него сняли драгоценные вещи - панагию, бриллиантовый крест, еще и некоторую одежду, оставив лежать прямо на улице до утра», - рассказал Сергей Шумило.

Исследователь отметил, что о подвиге новомученика Владимира, который в свои последние минуты благословлял своих убийц, должен помнить каждый украинец.

«Сейчас очень много принято говорить о национальных героях, и как раз самыми важными героями нашего народа есть святые мученики, которые пострадали за веру Христову. Пострадали, не убивая других, а наоборот – проповедуя мир и любовь, за что и были убиты», - отметил Сергей Шумило.

Десятки тысяч убиенных

Кроме изучения наследия и мученического подвига митрополита Владимира (Богоявленского), конференция призвана обобщить и систематизировать свидетельства и источники по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время. Поэтому гости конференции из разных стран мира представляли в своих докладах свидетельства о гонимых и репрессированных священнослужителях.

Так, в своей речи представитель Русской Православной Церкви за рубежом протоиерей Даниил Андриюк, который зачитал послание митрополита всея Америки и Канады, архиепископа Вашингтонского Тихона, отметил нескольких священников, пострадавших от безбожного советского режима.

«Первым священником мучеником сто лет назад был отец Иоанн Кочуров, убитый в Царском Селе около Петрограда в октябре 1917 года. Отец Иоанн подвизался, как ревностный миссионерский священник в Соединенных Штатах в начале ХХ века и запомнился как строитель Свято-Троицкого собора в городе Чикаго.

Отец Александр Хотовицкий, который трудился в Соединенных Штатах как строитель церквей и помощник иерархов, присоединился к сонму святых и мучеников, которые погибли в машине смерти в 1930-х годах. Отец Александр родился в Кременце на Волыни, и поэтому является одним из прямых цепей Православной Церкви в Америке со священниками и миссионерами из Украины», - отмечается в послании архиепископа Тихона.

Всего, по некоторым источникам, в период десятилетия от мученической кончины святителя Владимира, было расстреляно в Киеве 8 тыс священников.

Масштабы же уничтожения священнослужителей по всей советской стране исчисляются десятками тысяч священников, имена многих из которых уже никогда не восстановить для истории.

Впрочем, именно благодаря таким мероприятиям, как международная конференция, которая проходит в эти дни в Киево-Печерской лавре, мы можем узнать хотя бы часть страшной и кровавой истории гонения Православной Церкви.

Дарина Чугаевская, "УНИАН-Религии".