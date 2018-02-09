Митрополит Онуфрий встретился с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 8 февраля встретился с известным украинским спортсменом, гимнастом Олегом Верняєвим.

Беседа состоялась в резиденции Предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Олег Верняев — украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира по спортивной гимнастике. Участник Олимпийских игр 2012 года.

Беседа состоялась в резиденции Предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В этот же день олимпийский чемпион встретился со студентами Киевских духовных школ. После завершения общения будущие богословы показали спортсмену спортзал КДА.

Недавно, 17 января, Блаженнейший владыка встретился с олимпийским чемпионом по боксу Александром Усиком. Украинский боксер взял благословение у Передстоятеля УПЦ и подарил Его Блаженству на память собственные боксерские перчатки с автографом, после чего объединил пояса чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).