В Одесской области второй раз за месяц ограблен храм Черноморска

В ночь на 7 февраля произошло ограбление Свято-Покровского храма г. Черноморска Одесской области. Злоумышленники второй раз за месяц проникли в церковь и вынесли пожертвования верующих, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Грабители попали в храм через боковые двери, взломав замок, и похитили пожертвования прихожан.

Больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку, сработала сигнализация, и за 6 минут к храму прибыли сотрудники службы охраны.

На место также была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела Национальной полиции, которая провела следственные действия и внесла правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 января 2018 года также было совершено ограбление и осквернение Свято-Покровского храма г.Черноморска.