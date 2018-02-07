В Одесской области второй раз за месяц ограблен храм Черноморска

16:36, 07 февраля 2018
Православие
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/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

Грабители попали в храм через боковые двери, взломав замок, и похитили пожертвования прихожан.

Больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку, сработала сигнализация, и за 6 минут к храму прибыли сотрудники службы охраны.

Полицейские провели на месте следственные действия / eparhiya.od.ua

На место также была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела Национальной полиции, которая провела следственные действия и внесла правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 января 2018 года также было совершено ограбление и осквернение Свято-Покровского храма г.Черноморска.

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