В Одесской области второй раз за месяц ограблен храм Черноморска
16:36, 07 февраля 2018
225 0
Грабители похитили пожертвования прихожан / eparhiya.od.ua
В ночь на 7 февраля произошло ограбление Свято-Покровского храма г. Черноморска Одесской области. Злоумышленники второй раз за месяц проникли в церковь и вынесли пожертвования верующих, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.
Злоумышленники оставили орудие преступления / eparhiya.od.ua
Грабители попали в храм через боковые двери, взломав замок, и похитили пожертвования прихожан.
Больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку, сработала сигнализация, и за 6 минут к храму прибыли сотрудники службы охраны.
Полицейские провели на месте следственные действия / eparhiya.od.ua
На место также была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела Национальной полиции, которая провела следственные действия и внесла правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 января 2018 года также было совершено ограбление и осквернение Свято-Покровского храма г.Черноморска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter