В Одесской области неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ (видео)

В ночь с 9 на 10 января был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм города Черноморска.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре.

В частности, кощунники сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

В 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто и виновники не понесли наказания. И вот уже в новом наступившем году, волна преступлений и осквернения святынь продолжается.

"Такая тенденция говорит о том, что в нашем регионе появились определенные силы, которые стремятся подорвать сложившуюся за последние десятилетия конструктивную межрелигиозную ситуацию в Одесской области. Мы в очередной просим разобраться в этой тревожной ситуации не только представителей Национальной полиции, но и другие компетентные органы, которые должны следить за соблюдением законности и порядка в нашем регионе, пресекая попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесской области", - собщают в Одесской епархии УПЦ.