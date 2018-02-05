Суд освободил архитекторов-поджигателей Десятинного монастыря, за которых утром заступились монахи УПЦ

Апелляционный суд Киева освободил подозреваемых в попытке поджога в центре столицы храма десятинного монастыря УПЦ архитекторов Алексея Шемотюка и Александра Горбаня из-под стражи на личные поруки народных депутатов и представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщает "УНИАН-Религии", также суд обязал подозреваемых сдать паспорта и другие документы, дающие право въезда/выезда из Украины. Кроме того, они обязаны находиться в Киеве и без разрешения следователя не покидать город.

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Присутствующие на заседании суда активисты встретили это решение одобрительными возгласами.

Как сообщалось ранее, архитекторов Горбаня и Шемотюка полиция задержала в ночь на 25 января за попытку поджога храма Десятинного монастыря УПЦ. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбаню меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн по каждому.