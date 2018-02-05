Суд освободил архитекторов-поджигателей Десятинного монастыря, за которых утром заступились монахи УПЦ

19:53, 05 февраля 2018
Православие
2034 0
Апелляционный суд освободил архитекторов-поджигателей из-под стражи / фото УНИАН

Как сообщает "УНИАН-Религии", также суд обязал подозреваемых сдать паспорта и другие документы, дающие право въезда/выезда из Украины. Кроме того, они обязаны находиться в Киеве и без разрешения следователя не покидать город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монахи Десятинного монастыря обратились в суд с просьбой отпустить поджигателей.

Присутствующие на заседании суда активисты встретили это решение одобрительными возгласами. 

Как сообщалось ранее, архитекторов Горбаня и Шемотюка полиция задержала в ночь на 25 января за попытку поджога храма Десятинного монастыря УПЦ. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбаню меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн по каждому. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter