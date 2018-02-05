Монахи Десятинного монастыря обратились в суд с просьбой отпустить поджигателей

Братия Десятинного монастыря и религиозная община УПЦ Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы обратились в Апелляционный суд Киева с просьбой отпустить Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которые пытались поджечь храм.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, соответствующие заявление с просьбой избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, передано сегодня в суд.

Как отмечается в документе, служители храма и прихожане считают, что примененная постановлением Шевченковского районного суда города Киева от 28 января 2018 года мера пресечения в виде содержания под стражей является слишком суровой.

«Братия Десятинного храма и вся Религиозная община Украинской Православной Церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы прощает и понимает, что они оступились и искренне раскаиваются в своих действиях. Мы готовы помочь наставить их на верную и светлую дорогу, которая будет вести к миру и любви», - отмечается в заявлении, поданном в канцелярию суда.

«Пользуясь правом и возможностью предоставленной нам действующим законодательством ... Религиозная община Украинской Православной Церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы просит Высокий Суд избрать относительно Горбаня Александра Александровича и Шемотюка Алексея Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства или другую, не связанную с содержанием под стражей», - просят монахи.