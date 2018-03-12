Десятинный монастырь УПЦ: обращение к президенту США и молитвенное стояние всю ночь - наместник архимандрит Гедеон

В Киеве более трех тысяч верующих Украинской Православной Церкви сегодня утром, 3 февраля, пришли защищать храм Десятинного монастыря на Старокиевской горе от возможной попытки захвата националистами.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, по словам наместника Десятинного монастыря архимандрита Гедеона (Харона), угрозы со стороны националистов продолжаются, поэтому молитвенное стояние продлится всю ночь.

«Сейчас будет Всенощное бдение. Ночью будем читать Псалтирь. Люди замерзли, устали, холодно, ведь стоят с 10 утра. Есть пожилые люди, им тяжело. Но стоят, молятся. Акафист идет непрестанно. В храме у нас помещается до 200 человек. Остальные - на улице. Подъезжает духовенство и верующие из других епархий», - рассказал о ситуации, по состоянию на 17.00 отец Гедеон.

По словам наместника Десятинного монастыря, после угроз представителей националистических организаций, в том числе – жизни и здоровью братии, а также неоднократных попыток поджога храма, отец Гедеон обратился за помощью во многие международные инстанции. Также он написал письмо президенту США Дональду Трампу.

«Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и Президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания», - сказал архимандрит Гедеон.

Отметим, что наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США. Среди братии и прихожан Десятинного монастыря, есть граждане США.

Как сообщал Центр информации УПЦ, двое киевлян ночью, 25 января, пытались поджечь Десятинный монастырь. Злоумышленники были задержаны. В тот же день националисты «С14» совершили акцию возле Десятинного монастыря, наклеили на храм провокационные листовки и спилили информационные стенды. 27 января Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте поджигателей монастыря, сроком на два месяца или правом выйти на свободу под залог. В адрес судьи поступают угрозы. 3 февраля активисты националистических движений объявили о проведении акции у стен Десятинного монастыря, в защиту поджигателей храма. В свою очередь братия монастыря объявила о молитвенном стоянии.