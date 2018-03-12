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Десятинный монастырь УПЦ: обращение к президенту США и молитвенное стояние всю ночь - наместник архимандрит Гедеон

18:34, 03 февраля 2018
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«...Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания», - сказал архимандрит Гедеон.

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В Киеве более трех тысяч верующих Украинской Православной Церкви сегодня утром, 3 февраля, пришли защищать храм Десятинного монастыря на Старокиевской горе от возможной попытки захвата националистами.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, по словам наместника Десятинного монастыря архимандрита Гедеона (Харона), угрозы со стороны националистов продолжаются, поэтому молитвенное стояние продлится всю ночь.

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«Сейчас будет Всенощное бдение. Ночью будем читать Псалтирь. Люди замерзли, устали, холодно, ведь стоят с 10 утра. Есть пожилые люди, им тяжело. Но стоят, молятся. Акафист идет непрестанно. В храме у нас помещается до 200 человек. Остальные - на улице. Подъезжает духовенство и верующие из других епархий», - рассказал о ситуации, по состоянию на 17.00 отец Гедеон.

По словам наместника Десятинного монастыря, после угроз представителей националистических организаций, в том числе – жизни и здоровью братии, а также неоднократных попыток поджога храма, отец Гедеон обратился за помощью во многие международные инстанции. Также он написал письмо президенту США Дональду Трампу. 

«Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и Президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания», - сказал архимандрит Гедеон.

Отметим, что наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США. Среди братии и прихожан Десятинного монастыря, есть граждане США. 

Как сообщал Центр информации УПЦ, двое киевлян ночью, 25 января, пытались поджечь Десятинный монастырь. Злоумышленники были задержаны. В тот же день националисты «С14» совершили акцию возле Десятинного монастыря, наклеили на храм провокационные листовки и спилили информационные стенды. 27 января Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте поджигателей монастыря, сроком на два месяца или правом выйти на свободу под залог. В адрес судьи поступают угрозы. 3 февраля активисты националистических движений объявили о проведении акции у стен Десятинного монастыря, в защиту поджигателей храма. В свою очередь братия монастыря объявила о молитвенном стоянии.

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