Националисты - против верующих УПЦ: возле Десятинного монастыря в Киеве акция радикалов и молебен православных (репортаж)

В Киеве сегодня одновременно сошлись возле Десятинного монастыря представители националистических организаций и верующие Украинской Православной Церкви.

Радикалы требуют сноса храма Десятинного монастыря, православные киевляне стоят на его защите.

С самого утра на Старокиевскую гору у храма Десятинного монастыря начали собираться верующие. На призыв поддержать братию монастыря откликнулись тысячи православных из столицы и области.

Первый час молебен проходил в спокойной атмосфере, пока не начали сходиться представители националистических организаций.

Радикалы развернули лозунги с призывами снести монастырь УПЦ и гнать «московских попов».

Чтобы заглушить молебен, активисты принесли аппаратуру и включили громкую музыку.

Поскольку верующие плотно обступили место проведения молебна, крепко взявшись за руки и образовав живую цепь, приблизиться к священнослужителям активисты не имели возможности. Видимо поэтому начали «задираться» к тем, кто замыкал круг.

- Ты, сука православная, - кричит одному из верующих УПЦ представитель радикалов.

Мужчина старается не реагировать, повторяя за священником слова молитвы.

Тогда активисты начинают «между собой» обсуждать верующих, надеясь, что обиды их спровоцируют на какую-то реакцию, но тщетно.

На Старокиевскую гору сегодня съехалось много журналистов, поэтому активисты с вдохновением рассказывают на камеру о «московских попах», которых надо «гнать вон из Киева».

Время от времени радикалы начинают скандировать «Москаляку на гиляку!».

В ответ верующие хором громко читают слова молитвы «С нами Бог!».

Верующих на Старокиевской горе собралось несколько тысяч против нескольких сотен активистов, поэтому в «открытое наступление» радикалы не вступают.

К тому же место событий охраняют сотни правоохранителей, которые наблюдают за тем, чтобы возле Десятинного монастыря не пролилась кровь.

Однако, без крови не обошлось – одному из мужчин разбили нос. Как рассказал сам пострадавший: «Я его послал, он бросился на меня и разбил нос».

Поскольку пострадавший пришел на акцию протеста против храма, и избил его также активист, можно констатировать, что драка произошла внутри «стороны активистов».

Однако акция националистов в эти минуты еще продолжается, а верующие не собираются расходиться...

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".