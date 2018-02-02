Миссия ОБСЕ следит за религиозной ситуацией: встречи в Запорожье, Одессе и Виннице

В этом году уже состоялись встречи наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с представителями Украинской Православной Церкви в Запорожье, Одессе и Виннице. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

1 февраля в управлении Винницкой епархии УПЦ митрополит Винницкий и Барский Симеон встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В разговоре принял участие секретарь Винницкого епархиального управления протодиакон Владислав Демченко.

Обсуждалось состояние межконфессиональных отношений в регионе, а также деятельность духовенства и верующих Винницкой епархии по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины и социальным учреждениям на территории боевых действий на Донбассе.

12 января в канцелярии епархиального управления митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука провел рабочую встречу с представителями Днепровского офиса ОБСЕ.

В ходе общения с наблюдателями митрополит проинформировал гостей о ситуации, сложившейся в Запорожском регионе в следствии искусственно созданного конфликта, который был подогрет и растиражирован враждебно настроенными к УПЦ СМИ.

Стороны диалога обсудили риски, которые неизбежно повлечет за собой дальнейшее нагнетание ситуации, озвучив серьезные опасения по этому поводу. В завершение встречи владыка Лука и гости выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

Напомним, что 26 января, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела состоялась встреча с наблюдателями Миссии в Одесском епархиальном управлении. Делегацию в составе Евы Гмелин, Арама Арутюняна и сопровождающих лиц принял секретарь Одесской епархии протоиерей Евгений Гутьяр.Наблюдатели отметили, что будут прилагать все усилия, чтобы объективно информировать ОБСЕ о религиозной ситуации в Одесской области, способствуя миру и согласию в украинском обществе.