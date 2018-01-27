Наблюдатели ОБСЕ провели встречу с представителями УПЦ в Одессе

Секретарь Одесской епархии УПЦ протоиерей Евгений Гутьяр 26 января принял в Одесском епархиальном управлении делегацию специальной наблюдательной миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в составе Евы Гмелин, Арама Арутюняна и сопровождающих лиц. Об этом сообщается на сайте епархии.

В начале встречи г-жа Ева Гмелин поблагодарила руководство Одесской епархии за предоставленную возможность откровенно поговорить о религиозной ситуации в Одесском регионе, подчеркнув, что для нее очень важно из первых уст получить объективную информацию об актуальных событиях, имеющих большой общественный резонанс.

Г-н Арам Арутюнан рассказал о том, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ действует в Украине с марта 2014 года и насчитывает более 500 наблюдателей (из них 10 - в Одессе), которые изучают ситуацию во всех областях страны, в том числе и в охваченных военным противостоянием восточных регионах.

Сотрудник ОБСЕ отметил, что в начале января в Одессе произошло несколько резонансных событий, связанных с провокациями против Одесской епархии Украинской православной церкви, которые не могут не тревожить мировую общественность. Речь идет о акции радикалов у Спасо-Преображенского кафедрального собора и об оклеивании провокационными листовками храмов и монастырей в центре Одессы.

Протоиерей Евгений Гутьяр подробно проинформировал наблюдателей ОБСЕ об этих и иных событиях, которые нарушают межконфессиональный мир и сеют религиозную вражду.

Отец Евгений обратил особое внимание международных наблюдателей на то, что активизация провокаций против УПЦ в Одесской области совпала с весной 2017 года. С той поры угрозы в адрес канонического православия на Одесской земле стали реализовываться на практике в виде актов вандализма и осквернения храмов, запугивания верующих, расклейки провокационных листовок и др. С особым цинизмом и кощунством был осквернен Свято-Покровский храм Черноморска. Но, к сожалению, отметил секретарь, ни один из 19 случаев ограблений и осквернений храмов за 2017 год не был раскрыт правоохранительными органами, хотя в каждом таком случае на место преступления вызывалась полиция.

В завершение о. Евгений выразил надежду, что внимание к этой проблеме столь авторитетной международной организации, как ОБСЕ, выводы ее наблюдателей будут способствовать снижению напряженности вокруг Украинской православной церкви, которая выполняет свою надвременную миссию в нынешних нелегких общественно-политических условиях.

В свою очередь г-жа Ева Гмелин поблагодарила участников встречи за конструктивную беседу, подчеркнув, что она будет прилагать все усилия, чтобы объективно информировать ОБСЕ о религиозной ситуации в Одесской области, способствуя миру и согласию в украинском обществе.