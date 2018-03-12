Журналисты СПЖ собрали пресс-конференцию, на которой рассказали о визите "С14" и высказались относительно возможных заказчиков акции

В прошлый четверг, 25 января, в офис «Союз православных журналистов» пришли представители националистической организации «С14», которые заблокировали работу редакции сайта.

О подробностях нападения рассказали на пресс-конференции 29 января в "Украинских новостях" представители СПЖ и правозащитники, сообщает "УНИАН-Религии".

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По словам директора СПЖ Анны Поддубной, вторжение в офис редакции представителей радикальной организации сопровождалось препятствованием журналистской деятельности и оскорблениями в сторону сотрудников редакции.

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«25 января в нашу редакцию среди бела дня ворвались около 20 молодых людей крепкого телосложения в балаклавах. Как потом выяснилось, это были представители радикальной организации «С14». Они запугивали наших сотрудников, пытались спровоцировать конфликт», - рассказала Анна Поддубная.

Также Анна Поддубная отметила «отсутствие реакции властей и правоохранительных органов на нарушения прав журналистов».

«Глядя на это вызывающее поведение, у нас сложилось впечатление, что они полностью уверены в своей безнаказанности. Сотрудниками агентства была вызвана полиция, но следственная группа отказалась проводить осмотр места происшествия и долго отказывалась принять наше заявление. Лишь благодаря настойчивым действиям наших журналистов и адвокатов они осмотрели место происшествия и приняли наше заявление о проникновении в помещение и препятствование журналистской деятельности. Мы расцениваем нападение на нашу редакцию исключительно как нарушение прав на свободу слова в Украине», - отметила директор СПЖ.

Также в СПЖ высказали предположение о том, что за действиями представителей организации «С14» стоят «определенные силы», которые управляют действиями молодых людей.

«Мы не считаем этих ребят ни своими врагами, ни врагами Церкви, и уверены, что среди них есть много патриотов, которые горячо любят свою Родину и таким способом пытаются решить проблемы, которые в ней видят. Но складывается впечатление, что за действиями этих молодых ребят стоят определенные силы, которые на них имеют некоторое влияние», - считает журналист СПЖ и очевидец событий Валерий Ступницкий.

Также журналист рассказал о якобы найденных в помещении редакции «антирошеновских» листовках.

«Мы хотим поблагодарить те силы, которые направляли ребят в наш офис, за то что проявили милосердие. Ведь там могли «найти» не открытки, а наркотики, оружие, портреты или автографы Путина. Также мы благодарны заказчикам акции, что наш офис не был разгромлен, не было повреждено имущество и остались целыми наши журналисты», - сказал Валерий Ступницкий.

В свою очередь, адвокат Максим Могильницкий рассказал о том, что по факту вторжения в редакцию СПЖ полицией начато уголовное производство.

«На днях полиция зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК Украины («Незаконное проникновение в жилище, принадлежащее гражданам, предприятиям или иным организациям»). Пока действия националистов квалифицируют именно таким образом. Думаю, в дальнейшем эта ситуация должна иметь свое развитие в части квалификации действий по ст. 171 УК Украины, как воспрепятствование законной деятельности журналистов», - отметил адвокат Максим Могильницкий.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".