В Луцке прошло венчание с сурдопереводом

В кафедральном Свято-Покровском храме города Луцка 24 января обвенчали молодоженов, которым для принесения брачной клятвы, кроме священнослужителя, необходим был и дополнительное сопровождение - сурдоперевод. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Венчал пару неслышащих председатель епархиального отдела по делам молодежи иеромонах Илья (Вишневский), а объясняла его слова для Андрея и Анисии опытная переводчица Наталья Сидорук.

Священник уже в четвертый раз благословляет на брак молодоженов, которые не могут услышать обычные слова подвенечного обряда. Иеромонах Илья с 2010 года постоянно занимается духовными потребностями людей с нарушениями слуха, участвует в конференциях по практике сурдоперевода в богослужениях, сотрудничает с несколькими специалистами-переводчиками.

Напомним, что в Украинской Православной Церкви активно внедряются программы инклюзии людей с ограниченными возможностями в церковную жизнь. Так, например, незрячие люди с помощью специальных рельефных икон могут "видеть" образы святых.