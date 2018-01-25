В Луцке прошло венчание с сурдопереводом

12:47, 25 января 2018
Православие
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/ volyn.church.ua

В кафедральном Свято-Покровском храме города Луцка 24 января  обвенчали молодоженов, которым для принесения брачной клятвы, кроме священнослужителя, необходим был и дополнительное сопровождение - сурдоперевод. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ

Венчал пару неслышащих председатель епархиального отдела по делам молодежи иеромонах Илья (Вишневский), а объясняла его слова для Андрея и Анисии опытная переводчица Наталья Сидорук.

/ volyn.church.ua

Священник уже в четвертый раз благословляет на брак молодоженов, которые не могут услышать обычные слова подвенечного обряда. Иеромонах Илья с 2010 года постоянно занимается духовными потребностями людей с нарушениями слуха, участвует в конференциях по практике сурдоперевода в богослужениях, сотрудничает с несколькими специалистами-переводчиками. 

Напомним, что в Украинской Православной Церкви активно внедряются программы инклюзии людей с ограниченными возможностями в церковную жизнь. Так, например, незрячие люди с помощью специальных рельефных икон могут "видеть" образы святых.   

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