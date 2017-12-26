В Харьковской специальной гимназии появилась "икона для незрячих"

Харьковской областной специальной гимназии-интернату для незрячих детей им. В. Г. Короленко передана рельефная икона, выполненная в рельефно-тактильном стиле. Об этом сообщается на сайте Харьковской епархии Украинской Православной Церкви.

В рамках программы "Инклюзия в церкви для слепых и не только" по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, специальному учебно-воспитательному комплексу им. В.Г. Короленко в дар была передана рельефная икона Божией Матери Озерянская.

Освящение и передачу иконы совершили 20 декабря протоиерей Михаил Скорик, который с 1990 года окормляет учебное заведение, протоиерей Андрей Несвитайло, иерей Игорь Мусиенко.

Песнопение чина освящения и небольшой концерт исполнил семинарский хор под управлением протоиерея Федора Воскобойникова. В свою очередь,воспитанники интерната исполнили для священнослужителей песни духовной тематики.