Политологи связывают блокирование Киево-Печерской лавры с трагическими событиями в Запорожье

К попытке блокирования Киево-Печерской лавры, как и к раздуванию скандала вокруг отказа УПЦ отпевать трагически погибшего в Запорожье мальчика, может быть причастно высшее руководство государства и силовые структуры.

Такое мнение в комментарии Центру информации Украинской Православной Церкви высказал председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко. По мнению политолога, Президенту «надо взяться за этот вопрос».

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«Если Президент демонстративно отдает предпочтение одним конфессиям перед другими, именно он несет за это ответственность. Петру Алексеевичу нужно взяться за этот вопрос с тем, чтобы отбить желание у любого вмешиваться в церковные дела. И это касается не только Украинской Православной Церкви, но и других конфессий и религиозных общин, чтобы все они существовали вне государства, как это предусмотрено Конституцией», - заявил Бондаренко.

С ним соглашается руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.

«Если Президент намерен строить поместную Православную Церковь, для этого есть определенная преграда - УПЦ. В этом случае надо настроить общественное мнение для дальнейших действий в отношении УПЦ. Церковь - это далекая стратегическая цель, а сейчас ситуация разворачивается по принципу «разделяй и властвуй». А любая радикальная организация в любой стране - это, в первую очередь, объект внимания спецслужб. В первую очередь там имеет место агентурная работа, любая радикальная структура нашпигована информаторами. А во-вторых, выполнение таких деликатных поручений дает возможность существовать», - уверен политолог.

По мнению Золотарева, блокада Киево-Печерской лавры возникла из-за напряжения в обществе после трагических событий в Запорожье, когда погиб двухлетний мальчик.

«Я посмотрел информационные волны по ситуации в Запорожье. Там за дело взялись политтехнологи, или люди, которые профессионально работают с информационным полем. Информация разгонялась и в соцсетях и в СМИ. Создается впечатление, что такого повода ждали. Это очень опасные игры с религиозным фактором, с религиозным противостоянием именно потому, что когда к существующим в обществе противоречиям добавляется еще и религиозный фактор, может случиться так, что желающий приготовить себе обед, сожжет дом», - уверен Золотарев.

«Для Украины со всем тем, что мы имеем, добавляется еще и религиозное противостояние. С14 - это «мальчики по вызову», если бы у этих мальчиков не было друзей в правоохранительной системе, они бы жили в тюрьме, или в других местах. Надо понимать, что на такие действия они получают индульгенцию. Когда такие радикалы появляются, за этим стоит больше, чем протестная акция», - заключил политолог Андрей Золотарев.

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В свою очередь Кость Бондаренко считает, что акции против УПЦ возникли из-за ее участия в процессе обмена пленными в конце прошлого года.

«Этот поток негативной информации относительно УПЦ для того, чтобы перебить информационные потоки и дать возможность монополизировать тему освобождения пленных. Потому что сами военнопленные неоднократно говорили о значимой роли Митрополита Онуфрия в этом процессе», - убежден политолог.

Как сообщалось, 8 января националистическая организация С14 блокировала въезд в Киево-Печерскую лавру. К протестующим вышел наместник лавры митрополит Павел, но радикалы только провоцировали и кричали, и разговора не получилось. Тогда националисты пообещали сделать подобные акции более масштабными и продолжительными.

Центр информации УПЦ.