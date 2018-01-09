В Виннице под епархию УПЦ принесли гроб
00:32, 09 января 2018
648 0
Активисты принесли под епархию детский гроб / vn.20minut.ua
В Виннице под дом епархии УПЦ принесли детские игрушки и гроб. Как сообщает местное издание "20 минут", участие в провокации 8 января приняли 10 человек, которые разместили на заборе плакаты и положили возле него детские игрушки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал у стен Киево-Печерской лавры: радикалы "пришли проведать Путина" (репортаж)
vn.20minut.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter