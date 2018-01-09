В Виннице под епархию УПЦ принесли гроб

00:32, 09 января 2018
Православие
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Активисты принесли под епархию детский гроб / vn.20minut.ua

В Виннице под дом епархии УПЦ принесли детские игрушки и гроб. Как сообщает местное издание "20 минут", участие в провокации 8 января приняли 10 человек, которые разместили на заборе плакаты и положили возле него детские игрушки.

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/ vn.20minut.ua

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