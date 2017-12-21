ОФИЦИАЛЬНО! Журналы №58-69 заседания Священного Синода УПЦ от 21 декабря 2017 года
В резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 21 декабря состоялось последнее в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
"УНИАН-Религии" поступили журналы №58-69 Священного Синода, содержание которых публикуем полностью. Журналы №25-57 ЗДЕСЬ.
Ж У Р Н А Л № 58
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви Преосвященного епископа Бородянского Варсонофия о деятельности возглавляемого им Управления в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви Преосвященному епископу Бородянскому Варсонофию за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 59
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия—
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи Преосвященного архиепископа Обуховского Ионы о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной делам молодежи в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ по делам молодежи Преосвященному архиепископу Обуховскому Ионе за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 60
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений Преосвященного архиепископа Львовского и Галицкого Филарета о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений Преосвященному архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 61
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет главы Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях Преосвященного епископа Барышевского Виктора о деятельности Представительства в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях в 2017 году.
Выразить благодарность главе Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях Преосвященному епископу Барышевскому Виктору за понесенные труды.
Благословить Представительству Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях и в дальнейшем информировать органы, организации и представителей международного правозащитного механизма, в том числе ОБСЕ, Совет по правам человека ООН, систему специальных докладчиков ООН, комиссии и комитеты парламента ЕС, занимающихся вопросами религиозной свободы, о состоянии соблюдения прав верующих Украинской Православной Церкви, обеспечивать систематическое доведение до сведения указанных структур позиций Украинской Православной Церкви по животрепещущим социальным, гуманитарным, правовым и другим вопросам.
Ж У Р Н А Л № 62
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по социально-гуманитарным вопросам в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханову за понесенные труды.
Призвать епархиальных Преосвященных Украинской Православной Церкви к активному сотрудничеству с Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.
Ж У Р Н А Л № 63
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Издательского отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Владимира Савельева о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Издательского отдела Украинской Православной Церкви в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Издательского отдела УПЦ протоиерею Владимиру Савельеву за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 64
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет главы Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Юридического отдела Украинской Православной Церкви в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерею Александру Бахову за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 65
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура» игумении Серафиме (Шевчик) о деятельности возглавляемого ею Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура» в 2017 году.
Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумении Серафиме (Шевчик) за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 66
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерея Виктора Яценко о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы в 2017 году.
Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерея Виктора Яценко за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 67
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет главы Представительства Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины протоиерея Василия Русинки о деятельности возглавляемого им Представительства в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Представительства Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины в 2017 году.
Выразить благодарность главе Представительства УПЦ в Верховной Раде Украины протоиерею Василию Русинке за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 68
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры протоиерея Виталия Косовского о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной Церкви по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры в 2017 году.
Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры протоиерея Виталия Косовского за понесенные труды.
Ж У Р Н А Л № 69
В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —
СЛУШАЛИ:
Отчет директора Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Владимира Ивановича Телиженко о деятельности возглавляемого им Паломнического центра в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви в 2017 году.
Поблагодарить директора Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей УПЦ Владимира Ивановича Телиженко за понесенные труды.
+ОНУФРИЙ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ
Члены Священного Синода:
+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ
+ЛАЗАРЬ, МИТРОПОЛИТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ
+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСКИЙ И ВИНОГРАДОВСКИЙ
+ИЛАРИОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦКИЙ И МАРИУПОЛЬСКИЙ
+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ И ГОРОДОКСКИЙ
+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВЫШГОРОДСКИЙ И ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ
+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ И АЛЧЕВСКИЙ
+ПИТИРИМ, МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЕВСКИЙ И ОЧАКОВСКИЙ
+ПАНТЕЛЕИМОН, АРХИЕПИСКОП РОВЕНЬКОВСКИЙ И СВЕРДЛОВСКИЙ
+НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП КРЕМЕНЧУГСКИЙ И ЛУБЕНСКИЙ
+АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УПЦ