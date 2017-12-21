ОФИЦИАЛЬНО! Журналы №58-69 заседания Священного Синода УПЦ от 21 декабря 2017 года

В резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 21 декабря состоялось последнее в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

"УНИАН-Религии" поступили журналы №58-69 Священного Синода, содержание которых публикуем полностью. Журналы №25-57 ЗДЕСЬ.

Ж У Р Н А Л № 58

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви Преосвященного епископа Бородянского Варсонофия о деятельности возглавляемого им Управления в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви Преосвященному епископу Бородянскому Варсонофию за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 59

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия—

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодежи Преосвященного архиепископа Обуховского Ионы о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной делам молодежи в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ по делам молодежи Преосвященному архиепископу Обуховскому Ионе за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 60

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений Преосвященного архиепископа Львовского и Галицкого Филарета о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений Преосвященному архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 61

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет главы Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях Преосвященного епископа Барышевского Виктора о деятельности Представительства в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях в 2017 году.

Выразить благодарность главе Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях Преосвященному епископу Барышевскому Виктору за понесенные труды.

Благословить Представительству Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях и в дальнейшем информировать органы, организации и представителей международного правозащитного механизма, в том числе ОБСЕ, Совет по правам человека ООН, систему специальных докладчиков ООН, комиссии и комитеты парламента ЕС, занимающихся вопросами религиозной свободы, о состоянии соблюдения прав верующих Украинской Православной Церкви, обеспечивать систематическое доведение до сведения указанных структур позиций Украинской Православной Церкви по животрепещущим социальным, гуманитарным, правовым и другим вопросам.

Ж У Р Н А Л № 62

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по социально-гуманитарным вопросам в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханову за понесенные труды.

Призвать епархиальных Преосвященных Украинской Православной Церкви к активному сотрудничеству с Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Ж У Р Н А Л № 63

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Издательского отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Владимира Савельева о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Издательского отдела Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Издательского отдела УПЦ протоиерею Владимиру Савельеву за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 64

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет главы Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Юридического отдела Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерею Александру Бахову за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 65

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура» игумении Серафиме (Шевчик) о деятельности возглавляемого ею Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура» в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумении Серафиме (Шевчик) за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 66

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерея Виктора Яценко о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы в 2017 году.

Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерея Виктора Яценко за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 67

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет главы Представительства Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины протоиерея Василия Русинки о деятельности возглавляемого им Представительства в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Представительства Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины в 2017 году.

Выразить благодарность главе Представительства УПЦ в Верховной Раде Украины протоиерею Василию Русинке за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 68

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры протоиерея Виталия Косовского о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной Церкви по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры в 2017 году.

Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры протоиерея Виталия Косовского за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 69

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет директора Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Владимира Ивановича Телиженко о деятельности возглавляемого им Паломнического центра в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить директора Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей УПЦ Владимира Ивановича Телиженко за понесенные труды.

+ОНУФРИЙ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ

Члены Священного Синода:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ

+ЛАЗАРЬ, МИТРОПОЛИТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСКИЙ И ВИНОГРАДОВСКИЙ

+ИЛАРИОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦКИЙ И МАРИУПОЛЬСКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ И ГОРОДОКСКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВЫШГОРОДСКИЙ И ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСКИЙ И АЛЧЕВСКИЙ

+ПИТИРИМ, МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЕВСКИЙ И ОЧАКОВСКИЙ

+ПАНТЕЛЕИМОН, АРХИЕПИСКОП РОВЕНЬКОВСКИЙ И СВЕРДЛОВСКИЙ

+НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП КРЕМЕНЧУГСКИЙ И ЛУБЕНСКИЙ

+АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКОЙ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УПЦ