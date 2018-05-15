ОФИЦИАЛЬНО! Журналы №25-57 заседания Священного Синода УПЦ от 21 декабря 2017 года

В резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 21 декабря состоялось последнее в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

"УНИАН-Религии" поступили журналы №25-57 Священного Синода, содержание которых публикуем полностью. Дальше (№58-69) ЗДЕСЬ.

Ж У Р Н А Л №25

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который состоялся в Москве 29 ноября — 2 декабря 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поблагодарить Архиерейский Собор Русской Православной Церкви от имени епископата, духовенства, монашества и верующих Украинской Православной Церкви за особое внимание к жизни Украинской Православной Церкви.

Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию в Украине, подчеркнуть важность принятых решений для Украинской Православной Церкви.

Выразить готовность к ведению переговоров с теми, кто находится вне единства с Украинской Православной Церковью для преодоления раскола в украинском Православии и восстановление церковного общения.

Ж У Р Н А Л №26

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Нежинской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Нежинским и Прилуцким назначить архиепископа Ирпенского Климента, освободив его от должности викария Киевской Митрополии.

О чем и послать соответствующий Указ.

Ж У Р Н А Л №27

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Информацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия об участии Украинской Православной Церкви в процессе освобождения военных, оказавшихся в плену в результате боевых действий на Донбассе.

Справка:

В ответ на многочисленные обращения родных и близких украинских военных, которые находятся в плену на территории Донбасса, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий неоднократно обращался к представителям власти с просьбой принять необходимые меры для обмена военнопленными. С 2014 года усилиями духовенства Украинской Православной Церкви было освобождено из плена 15 украинских военнослужащих. Благодаря поддержке инициатив Блаженнейшего Митрополита Онуфрия со стороны Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 18 декабря 2016 года из плена на подконтрольную Украине территорию было возвращено украинского военного Тараса Колодия. Однако в течение 2017 года процесс освобождения военнопленных приостановился. 15 ноября 2017 года, по просьбе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Святейший Патриарх Кирилл обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой посодействовать скорейшей реализации обмена военнопленными по принципу «всех на всех». После этого в открытых источниках появилась информация о том, что такой обмен должен состояться до следующего праздника Рождества Христова.

Кроме этого, гуманитарная миссия Украинской Православной Церкви неоднократно доставляла адресные гуманитарные грузы с одеждой, продуктами питания и лекарствами до украинских военных, которые находятся в плену на Донбассе. Усилиями миссии было налажено коммуникацию между военными и их родными, а также предоставлена возможность клирикам нашей Церкви для духовной поддержки и свершения церковных таинств над военнопленными в местах их содержания.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить миротворческие инициативы Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, направленные на освобождение военных из плена.

Выразить благодарность Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к просьбам, которые поступают в его адрес, от родных и близких украинских военнопленных, а также за действенные усилия по их освобождению из плена.

Призвать епископат, духовенство, монашество и верующих Украинской Православной Церкви усилить молитвы о быстрейшем освобождении всех военных из плена и возвращении их в родные дома.

Ж У Р Н А Л №28

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Информацию Управляющего делами Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Бориспольского и Броварского Антония о встрече со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем I.

Справка:

17 декабря 2017 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Управляющий делами Украинской Православной Церкви Преосвященный митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, в сопровождении заместителя председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича и В.В. Новинского, находился с визитом в Стамбуле (Турция). По благословению Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея, митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме святого апостола Андрея, после которой имел встречу со Святейшим Патриархом Варфоломеем. Во время встречи речь шла о состоянии межконфессиональных отношений в Украине и о текущей ситуации в украинском Православии. Митрополит Антоний поделился с Патриархом Варфоломеем видением перспектив и мыслями о будущем Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Выразить благодарность Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею I за встречу, конструктивное общение, а также за поддержку Украинской Православной Церкви.

Подтвердить готовность Украинской Православной Церкви к преодолению церковного раскола в Украине на канонических началах.

Выразить удовлетворение совместной и консолидированной позицией Константинопольского Патриархата и всех Поместных Православных Церквей в вопросах решения проблем церковных расколов.

Отметить необходимость дальнейших контактов Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом для укрепления православного единства.

Ж У Р Н А Л №29

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона, председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи, об утверждении Концепции и Положения о наставничестве в Украинской Православной Церкви над детьми, которые проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, других учреждениях круглосуточного пребывания детей.

Справка:

4 апреля 2017 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (Журнал №03) председателю Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи Преосвященному архиепископу Ровеньковском и Свердловском Пантелеимону было поручено предоставить на рассмотрение Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины концепцию о наставничестве в УПЦ над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) утвердить «Концепцию о наставничестве Украинской Православной Церкви над детьми, которые проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, других учреждениях круглосуточного пребывания детей».

2) утвердить «Положение о наставничестве Украинской Православной Церкви над детьми, которые проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, других учреждениях круглосуточного пребывания детей».

Ж У Р Н А Л №30

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, о прославлении и установлении празднования в честь иконы Божией Матери «Не рыдай Меня, Мати», которая находится в Екатерининском соборе г. Херсона, в 10-ю пятницу после Пасхи с внесением в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) прославить икону Божией Матери «Не рыдай Меня, Мати», которая находится в Екатерининском соборе г. Херсона;

2) установить празднование в честь иконы Божией Матери «Не рыдай Меня, Мати», которая находится в Екатерининском соборе г. Херсона, в 10-ю пятницу после Пасхи;

3) Календарной комиссии внести соответствующие изменения в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л №31

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, о прославлении и установлении празднования в честь Луганской иконы Божией Матери, что находится в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганской епархии Украинской Православной Церкви (г. Луганск), 31 мая / 13 июня (старый / новый стиль) с внесением в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) прославить Луганскую икону Божией Матери, что находится в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганской епархии Украинской Православной Церкви (г. Луганск);

2) установить празднование в честь Луганской иконы Божией Матери, что находится в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганской епархии Украинской Православной Церкви (г. Луганск), 31 мая / 13 июня (старый / новый стиль);

3) Календарной комиссии внести соответствующие изменения в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л №32

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, о прославлении и установлении празднования в честь Мохнатынской иконы Божией Матери, что находится в с. Мохнатын Черниговского района Черниговской области, в Неделю 10-ю по Пасхе с внесением в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) прославить Мохнатынскую икону Божьей Матери, что находится в с. Мохнатин Черниговского района Черниговской области;

2) установить празднование в честь Мохнатынской иконы Божией Матери, что находится в с. Мохнатын Черниговского района Черниговской области, в Неделю 10-ю по Пасхе;

3) Календарной комиссии внести соответствующие изменения в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л № 33

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, о прославлении и установлении празднования в честь иконы Божьей Матери «О, Всепетая Мати», что находится в Благовещенском мужском монастыре Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин), 6/19 октября (старый / новый стиль) с внесением в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) прославить икону Божьей Матери «О, Всепетая Мати», что находится в Благовещенском мужском монастыре Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин);

2) установить празднование в честь иконы Божьей Матери «О, Всепетая Мати», что находится в Благовещенском мужском монастыре Нежинской епархии Украинской Православной Церкви (г. Нежин), 6/19 октября (старый / новый стиль);

3) Календарной комиссии внести соответствующие изменения в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л № 34

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, о прославлении и установлении празднования в честь иконы Божией Матери «Непроходимая Врата», что находится в Свято-Сергиевском женском монастыре Горловской епархии Украинской Православной Церкви (с. Сергиевка Славянского района Донецкой области), во вторник после праздника Пятидесятницы с внесением в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) прославить икону Божьей Матери «Непроходимая Врата», что находится в Свято-Сергиевском женском монастыре Горловской епархии Украинской Православной Церкви (с. Сергиевка Славянского района Донецкой области);

2) установить празднование в честь иконы Божией Матери «Непроходимая Врата», что находится в Свято-Сергиевском женском монастыре Горловской епархии Украинской Православной Церкви (с. Сергиевка Славянского района Донецкой области), во вторник после праздника Пятидесятницы;

3) Календарной комиссии внести соответствующие изменения в Церковный календарь Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л № 35

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви о причислении к лику местночтимых святых Нежинской епархии Пелагии Горленко (+1855) с установлением дня памяти 8 / 21 октября (старый / новый стиль).

Рассмотрев житие, труды, подвиги и учитывая народное почитание Пелагеи Горленко —

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благословить местное прославление и почитание в пределах Нежинской епархии Пелагии Горленко.

2. Утвердить иконописное изображение святой.

3. Утвердить представленные проекты тропаря, кондака и молитвы святой.

4. Останки праведной Пелагеи Горленко считать святыми мощами.

5. Память праведной Пелагеи Горленко совершать 8/21 октября (старый / новый стиль).

6. Вознести благодарность Всемилостивому Богу, дивному во святых Своих, что явил нам новую молитвеницу за Святую Церковь и наш народ.

Ж У Р Н А Л № 36

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Бориспольского и Броварского Антония о создании женского монастыря в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви (с. Зазимье Броварского района Киевской области).

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) образовать женский монастырь в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви (с. Зазимье Броварского района Киевской области).

2) принять и зарегистрировать Устав женского монастыря в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви (с. Зазимье Броварского района Киевской области).

Ж У Р Н А Л № 37

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея об образовании Свято-Духовского мужского монастыря Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви (г. Днепр, поселок Краснополье) и утверждения архимандрита Иеронима (Ермоленко Игоря Владимировича) на должности наместника (игумена) указанного монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) образовать Свято-Духовский мужской монастырь Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви (г. Днепр, поселок Краснополье).

2) принять и зарегистрировать Устав Свято-Духовского мужского монастыря Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви (г. Днепр, поселок Краснополье).

3) утвердить архимандрита Иеронима (Ермоленко Игоря Владимировича) на должности наместника (игумена) Свято-Духовского мужского монастыря Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви (г. Днепр, поселок Краснополье).

Ж У Р Н А Л № 38

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Горловского и Славянского Митрофана о создании Свято-Покровского женского монастыря Горловской епархии Украинской Православной Церкви на месте Свято-Покровского скита Свято-Сергиевского женского монастыря (г. Лиман Донецкой области) и утверждении монахини Ионы (Федоровой Светланы Павловны) в должности настоятельницы указанного монастыря с возведением ее в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) образовать Свято-Покровский женский монастырь Горловской епархии Украинской Православной Церкви на месте Свято-Покровского скита Свято-Сергиевского женского монастыря (г. Лиман Донецкой области).

2) принять и зарегистрировать Устав Свято-Покровского женского монастыря Горловской епархии Украинской Православной Церкви (г. Лиман Донецкой области).

3) утвердить монахиню Иону (Федорову Светлану Павловну) в должности настоятельницы Свято-Покровского женского монастыря Горловской епархии Украинской Православной Церкви (г. Лиман Донецкой области) с возведением ее в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

Ж У Р Н А Л № 39

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия о создании женского монастыря в честь блаженной Ксении Петербургской Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви на месте скита в честь блаженной Ксении Петербургской при Свято-Вознесенском Банченском монастыре (с. Молница Герцаевского района Черновицкой области) и утверждении монахини Феодоры (Игнат Анжелы Ивановны) в должности настоятельницы указанного монастыря с возведением ее в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить:

1) Образовать женский монастырь в честь блаженной Ксении Петербургской Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви на месте скита в честь блаженной Ксении Петербургской при Свято-Вознесенском Банченском монастыре (с. Молница Герцаевского района Черновицкой области).

2) принять и зарегистрировать Устав женского монастыря в честь блаженной Ксении Петербургской Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви (с. Молница Герцаевского района Черновицкой области).

3) утвердить монахиню Феодору (Игнат Анжелу Ивановну) в должности настоятельницы женского монастыря в честь блаженной Ксении Петербургской Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви (с. Молница Герцаевского района Черновицкой области) с возведением ее в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

Ж У Р Н А Л № 40

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Хустского и Виноградовского Марка об утверждении монахини Евгении (Клётченковой Светланы Михайловны) в должности настоятельницы женского монастыря «Сергиева Пустынь» Хустской епархии Украинской Православной Церкви (с. Грушево Тячевского района Закарпатской области) с возведением ее в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить монахиню Евгению (Клётченкову Светлану Михайловну) в должности настоятельницы женского монастыря «Сергиева Пустынь» Хустской епархии Украинской Православной Церкви (с. Грушево Тячевского района Закарпатской области) с возведением ее в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

Ж У Р Н А Л № 41

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Бориспольского и Броварского Антония, ректора Киевской духовной академии и семинарии об увольнении его с должности ректора Киевской духовной академии и семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного митрополита Бориспольского и Броварского Антония от должности ректора Киевской духовной академии и семинарии.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию за многолетние плодотворные труды на посту ректора Киевской духовной академии и семинарии.

3. Ректором Киевской духовной академии и семинарии назначить архимандрита Сильвестра (Стойчева), проректора по учебно-методической работе Киевской духовной академии и семинарии, избрав его епископом Белогородским, викарием Киевской Митрополии.

4. Место наречения и хиротонии архимандрита Сильвестра (Стойчева) во епископа оставить на усмотрение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

О чем послать соответствующие Указы.

Ж У Р Н А Л № 42

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Информацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия о лишении священного сана запрещенного в священнослужении клирика Киевской епархии иеродиакона Игнатия (Столярова Артема Ивановича).

На основании 26-го правила святых апостолов, 6-го правила Трулльского Собора, 1-го правила Неокесарійського Собора и согласно поданному прошению —

ПОСТАНОВИЛИ:

Лишить священного сана запрещенного в священнослужении клирика Киевской епархии иеродиакона Игнатия (Столярова Артема Ивановича).

Ж У Р Н А Л № 43

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря о лишении священного сана запрещенного в священнослужении заштатного клирика Симферопольской епархии протоиерея Георгия Владимировича Кузнецова.

Согласно поданному прошению протоиерея Георгия Владимировича Кузнецова —

ПОСТАНОВИЛИ:

Лишить священного сана запрещенного в священнослужении заштатного клирика Симферопольской епархии протоиерея Георгия Владимировича Кузнецова.

Ж У Р Н А Л № 44

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в следующих заседаниях Священного Синода вызвать Преосвященных:

1) митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема;

2) архиепископа Львовского и Галицкого Филарета;

3) епископа Новокаховского и Генического Филарета.

Ж У Р Н А Л № 45

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет Управляющего делами Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Бориспольского и Броварского Антония о деятельности Управления делами в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Управления делами Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить Управляющему делами УПЦ Преосвященному митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 46

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Церковного Суда Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Каменец-Подольского и Городокского Феодора о деятельности Церковного Суда в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Церковного Суда Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Церковного Суда УПЦ Преосвященного митрополита Каменец-Подольского и Городокского Феодора за понесенные труды.

Поручить председателю Церковного Суда Украинской Православной Церкви Преосвященному митрополиту Каменец-Подольскому и Городокскому Феодору предоставить на следующее заседание Священного Синода проект «Положения о Церковном Суде Украинской Православной Церкви».

Ж У Р Н А Л № 47

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Луганского и Алчевского Митрофана о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ Преосвященного митрополита Луганского и Алчевского Митрофана за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 48

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Комиссии по делам монастырей при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла о деятельности возглавляемой им Комиссии в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Комиссии по делам монастырей при Священном Синоде Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Комиссии по делам монастырей при Священном Синоде УПЦ Преосвященного митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 49

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи Преосвященнейшего архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной семьи в 2017 году.

Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по делам семьи Преосвященного архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 50

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины в 2017 году.

Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина за понесенные труды.

Синодальному отделу УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины продолжить сотрудничество с епархиями Украинской Православной Церкви для духовно-пастырской опеки военнослужащих, участников боевых действий и их семей.

Синодальному отделу УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины обеспечить необходимое количество священнослужителей Украинской Православной Церкви для духовно-пастырской опеки военнослужащих, которые находятся в зоне АТО.

Ж У Р Н А Л № 51

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 52

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна о деятельности возглавляемой им Комиссии в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 53

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи Преосвященного митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела Украинской Православной по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи в 2017 году.

Поблагодарить председателя Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи Преосвященного митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 54

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной Церкви Преосвященного митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ Преосвященного митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа за понесенные труды.

Синодальному отделу религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной Церкви предоставить информацию о количестве воскресных школ и других просветительских учреждений при приходах и монастырях Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л № 55

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Учебного Комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного архиепископа Ирпенского Климента о деятельности возглавляемого им Комитета в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Учебного Комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Поблагодарить председателя Учебного Комитета при Священном Синоде УПЦ Преосвященного архиепископа Ирпенского Климента за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 56

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви Преосвященного архиепископа Ирпенского Климента о деятельности возглавляемого им Отдела в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Преосвященному архиепископу Ирпенскому Клименту за понесенные труды.

Ж У Р Н А Л № 57

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия —

СЛУШАЛИ:

Отчет председателя Литургической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Преосвященного архиепископа Новокаховского и Генического Филарета о деятельности возглавляемой им Комиссии в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Литургической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви в 2017 году.

Выразить благодарность председателю Литургической комиссии при Священном Синоде УПЦ Преосвященному архиепископу Новокаховском и Геническом Филарету за понесенные труды.

Литургической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви во взаимодействии с епархиальными Преосвященными УПЦ упорядочить существующие богослужебные тексты в честь новопрославленных святых и святынь, которым установлены особые празднования в Украинской Православной Церкви, и наладить процесс по подготовке новых текстов служб.

Призвать епархиальных Преосвященных Украинской Православной Церкви присоединиться к данной инициативе.

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