В праздник Введения Богородицы в Москве состоится уникальная литургия с участием епископата УПЦ

Уникальная литургия с участием епископата Украинской Православной Церкви состоится в Храме Христа Спасителя в Москве 4 декабря, в праздник Введения Богородицы.

Праздничную службу проведут архиереи, которые принимали участие в Архиерейском Соборе РПЦ, а также приглашенные главы и представители Поместных Православных церквей мира.

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Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам Архиерейского Собора пресс-секретарь Патриарха Кирилла протоиерей Александр Волков.

Архиерейский Собор РПЦ проходил в Храме Христа Спасителя в Москве 29 ноября - 2 декабря. Вчера, по итогам были опубликованы Постановление и Послание Архиерейского Собора.

Участие в Архиерейском Соборе РПЦ в этом году приняли 347 епископов.