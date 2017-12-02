Митрополит Онуфрий своим подарком Патриарху Кириллу напомнил о его предшественнике

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий подарил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу крест и две панагии - копии тех креста и панагий, которые 100 лет назад были возложены на его предшественника - Патриарха Тихона.

Как сообщает информационная служба Архиерейского Собора РПЦ, подарок был преподнесен Патриарху Кириллу от имени всех архипастырей-участников Собора в последний день его работы, на заключительном заседании, в честь 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

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«Это копии тех креста и панагий, которые некогда были возложены на Вашего предшественника Святейшего Патриарха Тихона, который иже во святых», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший Онуфрий поблагодарил Патриарха Кирилла за труды "как Председателя и как просто собрата во Христе".

"Уверен, что решения, принятые на Соборе, исходят из самых добрых наших побуждений и принесут благие плоды для верных нашей Церкви, для тех, кто хочет достигнуть спасения и вечной жизни", - сказал Предстоятель УПЦ.

Предстоятель РПЦ со своей стороны выразил благодарность Президиуму и всем членам Архиерейского Собора и поименно поблагодарил докладчиков.