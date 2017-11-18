Митрополит Киевский вынес ковчег с жребиями: как проходили выборы патриарха в 1917 году

Ровно век назад - 18 ноября 1917 года - Поместный собор Русской Православной церкви избрал митрополита Московского Тихона патриархом Московским и всея Руси.

О том, как проходили выборы святителя Тихона, и его роль в деле сохранения российского православия, рассказывет ТАСС.

Он стал первым патриархом после церковной реформы Петра I, и его служение пришлось на один из самых трагических периодов истории страны.

Историческое решение

В августе 1917 года начал работу первый с XVII века поместный собор Православной церкви.

Было заявлено 564 участника Собора: 299 мирян (некоторые: депутаты Государственной думы, представители армии, видные ученые) и 265 представителей духовенства (архиереи и руководители основных монастырей, представители единоверцев, а также члены Синода и предсоборного совета, среди которых были и миряне). 24 октября собравшиеся рассмотрели вопрос о восстановлении патриаршества. Через три дня, после взятия власти большевиками, 28 октября, были приняты четыре "общих положения":

- высшую власть в церкви получал Поместный собор;

- управление церковью возлагается на восстановленную должность патриарха;

- патриарх является первым между равными ему епископами;

- патриарх и органы церковного управления подотчетны Собору.

Тогда же был утвержден порядок избрания патриарха в два этапа: тайным голосованием и путем жребия. Три кандидата на патриарший престол 30 октября был проведен первый тур тайного голосования, а на следующий день

- второй, результатом которого стало выдвижение трех кандидатов на патриаршество. Наибольшее количество голосов набрал архиепископ Харьковский Антоний, вторым был назван архиепископ Новгородский Арсений, и третьим кандидатом стал святитель Тихон. Второй этап избрания предстоятеля Русской церкви проходил на фоне вооруженного восстания в Москве. По замыслу участников Собора, избрание главы церкви позволило бы сплотить верующих на фоне революционного хаоса. Большевистское правительство не препятствовало проведению Собора, некоторые его делегаты в качестве санитаров помогали раненым горожанам, а затем хоронили погибших.

Избрание патриарха состоялось 18 ноября в храме Христа Спасителя. Митрополит Киевский Владимир вынес ковчег с жребиями, благословил им народ и снял печати. Из алтаря вышел слепой монах Зосимовой пустыни Алексий.

Помолившись, он вынул жребий и передал его митрополиту. Святитель прочитал громко: "Тихон, митрополит Московский". Интронизация патриарха Тихона состоялась 21 ноября (3 декабря) 1917 года.

Святитель Тихон: от епископа до патриарха

Святитель Тихон родился 19 января 1865 года в Псковской губернии. В 1891 году был пострижен в монахи. С 1898 году был назначен епископом Алеутским и Аляскинским и отбыл в Америку. В 1907 году вернулся и стал архиепископом Ярославским и Ростовским. В августе 1917 года, незадолго до избрания патриархом, был возведен в сан митрополита. После избрания патриархом подверг резкой критике действия большевиков, связанные с расстрелом царской семьи и началом антирелигиозной кампании, которая сопровождалась закрытием монастырей и изъятием церковной утвари. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, однако вскоре освобожден. 7 апреля 1925 года патриарх Тихон скончался, в 1989 году решением Архиерейского собора был прославлен в лике святых в чине святителя.