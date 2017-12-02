Письмо Филарета не было инициативой Москвы - митрополит Иларион

Письмо главы УПЦ Киевского Патриархата Филарета было передано в Москву по инициативе самого автора письма.

Об этом заявил 1 декабря на брифинге между заседаниями Архиерейского Собора РПЦ глава ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев), говорится в тексте, переданном информационной службой Собора.

Митрополит Иларион уточнил, что послание было привезено представителями главы УПЦ КП.

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«Вопреки тем утверждениям, которые сейчас делаются в Киеве, это была не наша инициатива, а инициатива представителей самого автора письма. Они обратились к нам сначала через своих представителей в Америке, потом уже напрямую», - констатировал владыка Иларион.

«Я с ними встретился. Письмо было передано, и поскольку оно адресовано не только Святейшему Патриарху Кириллу, но и всему епископату Русской Православной Церкви, естественно, что оно было зачитано на Архиерейском Соборе», - отметил председатель ОВЦС.

«Хотел бы подчеркнуть, что действительно бывший митрополит Филарет сделал шаг к восстановлению единства канонической Церкви на Украине. Это была его инициатива, вопреки некоторым заявлениям, что якобы Москва инициировала этот процесс. Мы ничего не инициировали. Инициатива исходила от него. Письмо было передано его посланцами и реакция Архиерейского Собора на это письмо была положительной», - сказал в тот же день в другом интервью митрополит Иларион.

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"Начало диалога возможно в том случае, если мы не будем ставить никаких предварительных условий. Мы должны услышать друг друга в ходе этого диалога, попытаться сверить наши позиции, понять, сможем ли мы двигаться дальше или нет", - сказал он.

По словам митрополита Илариона, публичные дискуссии о возможных условиях могут только отложить начало конструктивной работы.

"Любое обсуждение в публичном пространстве предварительных условий для диалога, может только воспрепятствовать началу этого диалога", - констатировал митрополит Иларион.