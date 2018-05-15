В РПЦ утверждают, что Филарет попросил о прощении, а в УПЦ КП заявили, что никакого покаяния не было

В Русской православной церкви заявили, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет попросил прощения и просит снять анафему, в ответ в УПЦ КП заявили, что ни о каком покаянии и возвращении в лоно РПЦ речь не шла.

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Как утверждается на официальном сайте РПЦ, на Архиерейском соборе РПЦ заявили о получении письменного обращения от главы УПЦ КП Филарета к главе РПЦ Кириллу от 16 ноября 2017 года.

«В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами», - говорится в сообщении.

Как утверждают в РПЦ, письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

Отмечается, что «Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью».

«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», - говорится в сообщении РПЦ.

Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения, Собор учреждает комиссию в составе 7 митрополитов и протоиереев. Отдельно отмечается, что «для ведения переговоров в необходимых случаях комиссия может привлекать консультантов».

В свою очередь пресс-секретарь Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) в комментарии УНИАН заявил, что в своем письме предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не просил прощения у РПЦ. «Патриарх Филарет не просил прощения у РПЦ», - сказал он.

Пресс-секретарь пообещал, что письмо и заявление относительно письма будут сегодня опубликованы на сайте Киевского патриархата.

Касательно содержания письма спикер отметил, что здесь надо давать объяснения, чья это была инициатива. «Это была инициатива со стороны Русской церкви. Они делали предложение, что якобы они согласны к диалогу, к нахождению взаимопонимания и примирения, но для этого нужно, чтобы Патриарх обратился. В такой форме, в какой это возможно для них, для их восприятия», - пояснил Зоря.

Он подчеркнул, что речь не идет ни о каком «покаянии перед Русской церковью».

«Никакого покаяния перед Русской церковью Патриарх не имел и не имеет, и не будет иметь. Потому что нет предмета для покаяния. Если бы Патриарх чем-то согрешил перед Русской церковью, чем-то бы нарушил каноны ее или еще что-нибудь подобное, то тогда бы был предмет требовать покаяния», - сказал Зоря.

Он добавил, что каждый христианин совершает грехи. «И поэтому мы и молимся все: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И поэтому, как человек, возможно, он кого-то чем-то обидел. Возможно, кто-то гнев имеет на него. А в Евангелии сказано: если имеет гнев против тебя брат твой - пойди и примирись ", - сказал пресс-секретарь.

В то же время на сайте УПЦ КП содержится анонс пресс-конференции Патриарха Филарета на 1 декабря. Отмечается, что во время пресс-конференции он расскажет о диалоге с РПЦ касательно признания автокефалии Украинской церкви.

Опубликовав этот анонс на своей странице в Facebook, Зоря также отметил, что «единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви». «Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращении в ее состав не может быть и речи», - подчеркнул он.