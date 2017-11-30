Идет второй день работы Архиерейского Собора РПЦ

В Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве 30 ноября продолжил работу Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Накануне, 29 ноября, состоялось четыре пленарных заседания, сообщает Информационная служба Архиерейского Собора.

В первый день работы Архиерейского Собора с докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также состоялась дискуссия по вопросам, затронутым Предстоятелем Русской Православной Церкви в своем выступлении.

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В развитие одной из тем, которые были подняты в докладе, прозвучало выступление председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамского Илариона, посвященное результатам изучения документов Критского Собора, который состоялся 18-27 июня 2016 года.

Перед началом заседаний второго дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и участники Архиерейского Собора молились за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя, которую совершили протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского округа г. Москвы, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках, и духовенство Первопрестольного града.

Пятое пленарное заседание открылось докладом Блаженнейшего митрополита Киевского и все Украины Онуфрия.