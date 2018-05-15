Названы 28 украинских святых, которых готовят к общецерковному почитанию на Соборе РПЦ

Архиерейский Собор РПЦ рассмотрит вопрос об общецерковном почитании прославленных украинских святых, которые до этого почитались только в Украине. Православные христиане по всему миру узнают о 28-ми святых земли украинской и будут обращаться к ним в своих молитвах.

1. Мученик Даниил Черкасский (Кушнир)

Пострадал в период гонений со стороны униатов. В 1776 году верующие села Млиев, пожелав вернуться в Православие, предложили своему священнику отречься от унии. Получив отказ, они спрятали священнические облачения, книги и сосуды, а Даниила, как старосту церкви, попросили снять с престола Дарохранительницу. Не обнаружив в храме необходимого для богослужения, разгневанный священник обвинил Кушнира в святотатстве. Праведника арестовали; спустя несколько месяцев Даниилу сожгли обе руки, а затем обезглавили. Со временем честную главу мученика похоронили в Вознесенском соборе Переяслава. В 1994 году Даниил был причислен к лику местночтимых святых Черкасской епархии.

2. Святитель Игнатий Мариупольский — святой покровитель Донбасса

Святитель Игнатий родился в Греции на острове Китнос (Фермия) в 1716/1717 г. в знатном благочестивом роде Гозадини. Воспитываясь на Святой Горе Афон, где монашеский подвиг нес один из его близких родственников. Еще в юных летах принимает монашеский постриг с именем Игнатий.

В 1771 г. Константинопольский патриарх Феодосий II назначил его митрополитом Готской и Кафской епархии в Крыму. Во время русско-турецкой войны обратился к императрице Екатерине II с просьбой о принятии его епархии в юрисдикцию Русской Церкви. Руководил переселением части христиан в Россию, где специально для греков был создан Мариупольский уезд.

Прославлен Украинской Православной Церковью в 1997 году.

3. Святитель Афанасий, Полтавский, чудотворец

Назначен епископом Могилевский и Полоцким в 1795 году. Его политика, выражавшая в излишнем администрировании и незнании местных православных общин, привела к росту недовольства. Так, например, были допущены ошибки в обращении униатов в православие, что привело к выступлению в городе Сенно. Жалобы со стороны могилевского дворянства, доносы и интриги со стороны инославного дворянства стали причиной увольнения владыки на покой. В 1797 году он был отстранен от епархии и отправлен в Мгарский Преображенский монастырь без права управления обителью.

Скончался в Полтаве в 1801 году. В 1882 году было обнаружено нетление его тела. Имеются также многочисленные свидетельства о силе молитвенного представительства святителя Афанасия.

Прославлен Украинской Православной Церковью в 2010 году.

4. Преподобный Парфений Киевский (Краснопевцев)

В юношестве во время каникул в училище, заночевав на пути домой, он смотрел в небо и ощутил неизъяснимую радость, а затем увидел в небе парящего голубя. Позже отец Парфений писал об этом случае: «С этой поры в сердце мое запала какая-то сладость и желание чего-то нездешнего, и я уже ни на что земное не прельщался».

В 1824 г. он принял монашеский постриг. Тогда же его стали мучить головные боли, болезнь сопровождала его более 30 лет. Он безропотно переносил это бремя, в его записях и высказываниях нет смущения по поводу недуга.

В 1838 году он принял схиму. “Часто он изумлял некоторою прозорливостию и чрезвычайною меткостию своих замечаний, которые как раз приходились к внутреннему состоянию приходивших к нему для беседы и наставления. Эта меткость особенно видна была при исповеди. Сам он объяснял сие опытностью и встречею со множеством однородных случаев, но виной было нечто более…”, – писали о нем современники.

Последние годы о. Парфений жил в блюстительских кельях на Ближних пещерах. Скончался в 1855 году, погребен в голосеевском храме Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

5. Святитель Иннокентий архиепископ Херсонский и Таврический

Был ректором Санкт-Петербургского Александро-Невского Духовного училища. Свои лекции отец Иннокентий читал наизусть, внимательно следил за успехами естественных наук и использовал эти знания на своих занятиях.

Особенно славился Иннокентий своим талантом проповедника, за что после его назовут “Русским Златоустом”. Создал новую русскую школу проповедничества, далекую от внешней эффектности и учености. Оставил также много научных произведений и переводов.

Во времена Крымской войны обходил ряды войск, чтобы ободрить героев, посещал раненых в лазарете.

Прославлен Украинской Православной Церковью в 1997 году.

6. Святитель Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский

Родился в Тамбовской губернии в 1805 году. По некоторым данным, в юности посетил Саровскую пустынь, где старец Серафим сказал о нем “Сей отрок будет великим светильником Церкви и прославится по всей Руси, как учёный муж”.

В 1829 году был пострижен в монахи, с 1841 года – епископ Рижский. Во время его управления были открыты 63 прихода, сооружены 20 постоянных и и 43 временных церкви. Был сторонником распространения православия среди латышских и эстонских крестьян.

С 1848 года епископ Харьковский и Ахтырский. Во время эпидемии холеры в 1866 году объезжал земли Черниговской епархии, чтобы поддержать прихожан. В поездке сам заболел холерой и скончался.

7. Преподобный Иоанн Святогорский, затворник

В 7 лет узнал о подвиге преподобного Серафима Саровского, который спасался в затворе. Этот рассказ глубоко запал ему в душу, он с детства полюбил монашество и затворничество.

По настоянию матери женился и открыл свою мастерскую и два постоялых двора. Однако после смерти жены, в 38 лет поступил в Глинскую пустынь Курской епархии. С первых дней отличался простотой и искренностью, проявил способность исцелять больных.

Прожил в затворе 17 лет, причем первые 5 лет без печного отопления. Раз в месяц святой покидал затвор, чтобы причаститься. От постоянного пребывания в темноте святой ослеп.

В 1867 году старец скончался, со дня его смерти началось широкое народное почитание преподобного Иоанна. У мощей святого произошло множество чудесных исцелений.

Прославлен Украинской Православной Церковью в 1995 году.

8. Преподобный Вонифатий Феофановский, Киевский, игумен

В 20 лет дал обет Богу посвятить себя монашеской жизни, однако по настоянию матери женился. После свадьбы Демиан убедил свою жену хранить целомудрие и жить как брат с сестрой.

Принимал участие в Отечественной войне 1812 года, затем вернулся в родное село и владел там большим хозяйством. Однако мысли о монашестве не оставляли Демиана и через несколько лет он решил выполнить свой обет.

В 1854 году в Киево-Михайловском монастыре принял пострижение в монашество с наречением Вонифатием. Через 5 лет его земляки, прибывшие в монастырь на богомолье, просили о. Вонифатия возвратиться на родину и там устроить скит. Так было положено начало иноческого общежития в Феофании. Скит быстро рос, уже на третий год здесь было 30 человек. Также монастырь привлекал странников, некоторые из которых оставались зимовать в Феофании.

Был причислен к лику местночтимых святых Киевской епархии в 2011 году.

9. Преподобный Паисий Киевский, Христа ради юродивый

Проявлял себя как юродивый еще во времена послушничества. Обращался на “Вы” к Пресвятой Троице и Матери Божией, иногда странно вел себя в храме, подрясником вытирал перила.

Вскоре после пострига отец Паисий вернулся в Киево-Печерскую лавру, где начал подвиг юродства. Он одевался всегда бедно и убого, скитался по киевским монастырям, питался остатками с братского стола. За свое поведение терпел насмешки, был много раз бит, но все прощал своим обидчикам.

За такое смирение Господь наградил его даром чудодейственной молитвы и исцелений. Предвидел убийство императора Александра II.

Скончался в 1893 году. Прославлен Украинской Православной Церковью в 1999 году.

10. Преподобный Гавриил Афонский, настоятель афонского Ильинского скита

Юношей во время тяжелой болезни дал обет посетить святые места Киевской земли. Посещение лавр и других монастырей произвели на него глубокое впечатление. В 1868 году он прибывает на Афон и выбирает среди других скит святого пророка Божия Илии. В 1878 году стал его настоятелем.

Заботился о ските, но не забывал и о русских подворьях обители святого Пророка. Он построил храм на Ильинском подворье в Одессе, который стал украшением города. На Афоне святой построил новый общежительный корпус и заложил фундамент собора.

Скончался в 1901 году, останки старца были перенесены в Одессу и похоронены в крипте сооружённого им храма. Прославлен Украинской Православной Церковью в 1994 году.

11. Преподобный Иона Киевский, в схиме Петр, чудотворец

Родился в 1802 году в бедной семье. Был набожным с детства, часто посещал монастыри и первоначально поселился у старца Серафима Саровского. У него Иоанн прожил 8 лет, после чего старец благословил его ид­ти в Брян­скую Бе­ло­бе­реж­скую пу­стынь. Через семь лет в 1843 году там он принял монашество с именем Ионы.

Преподобный Иона был удостоен особого видения, ко­то­рое он по­нял как ве­ле­ние Про­мыс­ла, построить на бе­ре­гах Дне­пра новый мо­на­сты­рь. Он принимает решение уехать в Киев.

Иеро­мо­нах Иона вы­де­лял­ся сво­ей ду­хов­ной опыт­но­стью и бла­го­че­сти­вой жиз­нью, поэтому многие киевляне хотели быть его духовными чадами. В 1867 го­ду по­стро­е­на бы­ла де­ре­вян­ная цер­ковь во имя Свя­той Тро­и­цы, затем новый монастырь быстро становится крупным собственником земли.

Несмотря на преклонный возраст и мучившую его болезнь, отец Иона сохранял бодрость духа и почти до самой смерти принимал у себя народ. Он мирно умер в 1902 году.

12. Преподобный Алексий Голосеевский, Киевский

Родился в 1840 году, при рождении был нем. Матери отца Алексия было предсказано, что она она даст жизнь человеку, больному телом, но притом великому слуге Божию.

Когда мальчику было 13 лет, митрополит Киевский Филарет позвал их с матерью на пасхальную всенощную. Иерарх дважды приветствовал их словами: «Христос Воскресе!» – на что мальчик ответил: «Воистину Воскресе!». Тогда случилось чудо и он заговорил.

После смерти матери воспитывался митрополитом. В 1857 году он стал послушником в Киево-Печерской лавре. В 1872 году принял постриг с именем Алексий. Его также назначили ризничим Ближних пещер, где он должен был принимать паломников. Несмотря на доносы и обвинения, он до последних дней оставался духовником монахов лавры и множества паломников, которые приходили к нему отовсюду.

Скончался в 1917 году.

13. Преподобный Василий (Кишкин)

Родился в 1745 году в обедневшей дворянской семье, с детства избегал игр и любил церковные богослужения.

В 1783 году был пострижен в монашество. В 1800 году на Василия было наложено послушание начальника пребывавшей в запустении Белобережской пустыни Орловской губернии. Вскоре после назначения нового настоятеля в монастырь пришли более 60 новых монахов. Во время его руководства на средства благотворителей были отремонтированы кельи и трапезные.

В 1829 году во время рубки деревьев упал и несколько часов был без сознания. После того, как отец Василий пришел в себя, он сказал, что скончается через 18 месяцев. После этого ушел в затвор и принялся готовиться к смерти. Перед смертью старца принял у себя всех желающих, чтобы примириться и попросить у всех прощения и молитв.

14. Преподобный Филарет (Данилевский)

Родился в семье благочестивых казаков в 1777 году. В юношестве прожил три года келейником у настоятеля Дальних Пещер Киево-Печерской Лавры иеромонаха Трифиллия.

В 1802 году Фому Данилевского приняли в Софрониевой пустыни. Через 4 года был назначен благочинным монастыря.

В 1817 году о. Филарета назначили строителем и настоятелем в Глинскую пустынь, которая в то время находилась в печальном состоянии запустения и разрухи. Отец управлял обителью 24 года и за эти годы она умножилась численно и преуспела духовно.

В 1841 году скончался. В 2008 году настоятель Глинской пустыни был пречислин к лику святых.

15. Преподобный Феодот (Левченко)

Был уроженцем Черниговской губернии, происходил из простых казаков.

Всю свою жизнь провел в послушании на кухне в Глинской пустыни, там же и жил, не имея своей кельи. Он рубил дрова, выносил помои, делал все самые грязные и тяжелые кухонные работы.

Некоторые люди, окружающие отца Феодота, видели его простоту и обращались с ним грубо, часто подвергали побоям. Без ропота перенося это испытание, Феодосий освобождался от страстей и пламенел ревностью к Богу. В нем стал виден дар прозорливости и он стал пользоваться всеобщим уважением.

Отец Феодот был причислен к лику местночтимых святых в 2008 году.

16. Преподобный Макарий (Шаров)

Родился в 1802 г. в г. Ефремове Тульской губернии. По примеру родителей подвижник еще в миру отличался стремлением к благочестию. В Глинскую пустынь пришел в 1828 г.

Долгое время вел затворнический образ жизни, однако через некоторое время к нему явился Ангел Божий и молвил “Принимай народ”. Преподобный Макарий повиновался и возобновил прием людей у себя. Советы подвижника отличались точностью и духовной глубиной.

Скончался в 1864 году, незадолго до кончины принял постриг в схиму.

17. Преподобный Мартирий (Кириченко)

Родился в 1800 году в Курской губернии, в 1840 принял постриг с именем Мартирий в Глинской пустыни. Подвижник был известен строгостью своей жизни.

Во всё время своего жития в Глинской пустыни отличался воздержанием, непрерывной молитвой и послушанием. К концу жизни достиг полого бесстрастия.

Скончался на второй день Святой Пасхи в 1865 году.

18. Победоносный Евфимий (Любимченко)

Родился в 1795 году, с 1818 года числился послушником Глинской пустыни. Несколько лет послушник Евстахий был келейником у преподобного отца Филарета Данилевского.

Перед кончиной плакал и говорил окружающим, что это слезы радости. “Столько лет душа моя стремилась ко Господу, а теперь приближается желанное время: я скоро предстану Тому, к Которому всю жизнь мою стремилась душа моя, и увижу Его; вот слёзы и текут”.

19. Преподобный Досифей (Колченков)

Родился в Курской губернии в 1811 году, с 1840 года числится в списках братии Глинской пустыни.

«Поведения благонравного, к церкви усерден, к монашеству имеет большую склонность, в послушании прилежен и беспрекословен», — писали о послушнике Досифее.

Известно, что отцу Досифей пришлось бороться с искушением: бесы возбуждали в нем тоску о мире и плотскую похоть. Видя это, братия всячески поддерживала его и установила за него особую молитву. Постепенно искушение ушло и в душе монаха воцарил мир.

После этого, он принял на себя суровый подвиг: перестал поддерживать чистоту в келье, на вопросы отвечал знаками, не менял ветхую одежду.

Скончался в 1847 году.

20. Преподобный Илиодор (Голованицкий)

Родился в 1795 году в Киевской губернии в семье священника. В 1813 году в составе Нижегородского ополчения был командирован за границу по следам бежавших из России французов. После окончания войны был зачислен в Киево-Печерскую лавру, но прожил там недолго. Скоро он ушел сначала в Софрониеву, а затем в Глинскую пустынь.

В 1858 г. в Глинской пуст. принял постриг в великую схиму с именем Илиодор. Скончался в 1879 году.

В 2008 году в Глинской пустыни состоялись торжества прославления Илиодора в лике святых.

21. Преподобный Иннокентий (Степанов)

Родился в 1824 году в семье потомственных дворян. В 1854 году принял монашеский постриг. По преданию, иеросхимонах Макарий говорил о нем: «Этот будет игуменом. Хотя он и молод, но будет мудрым старцем».

В 1862 году был назначен настоятелем Глинской пустыни. При нем был реконструирован и значительно расширен Богородице-Рождественский собор, построена двухэтажная больница, где ежегодно лечилось около 160 человек. В годы русско-турецкой войны (1877-1878) он устроил в монастырской больнице лазарет для больных и раненых воинов.

Скончался в 1888 году, в 2008 году преподобный Иннокентий был причислен к лику святых.

22. Преподобный Лука (Швец)

Происходил из крестьян Харьковской губернии. В Глинское братство поступил в 1868 году, в возрасте 26 лет. в то время там жило несколько старцев, у которых он учился иноческой жизни.В 1891 году он принял схиму и начал вести скитскую безмолвную жизнь. Много лет трудился на пекарне, был наставником в монашеской жизни для монахов, спасал иноков от искушения.

Скончался в 1898 году. В день своей смерти сказал своим ученикам “Сегодня умру”.

23. Преподобный Архип (Шестаков)

Преподобный схимонах Архип (Шестаков) отличался нестяжательностью и стремлением к умерщвлению плоти, за что немало претерпел скорбей от близких. Подготовленный скорбною жизнью к иночеству, двадцатисемилетний Афанасий Шестаков в 1852 году пришел на гостиницу Глинской Пустыни с намерением поступить в монахи. Пострижен был в мантию лишь на 18-м году по поступлении в Глинскую Пустынь, причем наречен был Архиппом.

Молча, делая свое дело, смиряясь и подвергаясь уничижению, мало обращал на себя внимания, а если и обращал, то как юродивый. Был крайне воздержан в разговорах, еде и зрении. Пустословие других старец прекращал громким произнесением молитвы Иисусовой или заставлял кого-либо читать Священное Писание. Имел еще дар целения. За пять дней предсказал день своей кончины

24. Преподобный Иоанникий (Гомолко)

Настоятель Глинской пустыни почти на четверть века — с 1888 по 1912 г. Более 20 лет старец богомудро исправлял возложенную на него должность, пока не был оклеветан и удален из обители. Святость жизни преподобного была засвидетельствована всеми, когда он, покидая Глинскую пустынь, как посуху перешел разлившуюся реку.

Дальнейшая судьба святого старца неизвестна, но память о нем оставалась жива, рассказы о его святой жизни и подвигах, о его наставлениях передавались из поколения в поколение Глинских иноков.

25. Преподобный Серафим (Амелин)

Родился в благочестивой крестьянской семье в деревне Соломино Фатежского уезда Курской губернии (1874). В Глинскую пустынь пришел в 1893 г. В 1899 г. был пострижен в рясофор, в 1904 г. — в мантию (с именем Серафим). Немногословный еще до пострига, он впоследствии стал еще более воздержан в речи, усвоив от старцев, что умение следить за каждым своим высказыванием есть одно из средств научиться трезвению и внутреннему нерассеянному предстоянию перед Богом; как плод о. Серафим рано стяжал тот внутренний мир Христов, к которому так усердно стремятся все истинные подвижники.

С 1899 г. о. Серафим трудился в иконописной мастерской, спустя короткое время был назначен ее начальником. В 1913 г. подвижник был рукоположен в иеродиакона, в 1917 г. — в иеромонаха и получил послушание ризничего, во время революции тайно принял схиму, с 1919 г. нес послушание казначея. После закрытия пустыни о. Серафим жил в с. Ковенки, где занимался столярно-слесарными работами; в 1941 г. — служил в открывшемся приходском храме села, в 1942 г. возвратился в пустынь, в 1943–1958 гг. был ее настоятелем.

В крайне трудных условиях того времени (война и послевоенная разруха, богоборческая государственная идеология СССР) он сумел не только наладить быт изувеченного монастыря, но главное — восстановить традицию строгой и благодатной жизни обители, старческого руководства новоначальных иноков. Глубоко уважаемый и любимый братией, прп. Серафим воплощал в себе образ мира и тишины; вместе с тем, он был зорким и бдительным отцом, от взгляда которого не укрывалось ничто, требующее пастырского внимания и руководства.

26. Преподобный Андроник Глинский (Лукаш), схиархимандрит

Дважды был сослан на Колыму. Впервые в 1923 году на 5 лет. Сам старец рассказывал, как в храме к нему подошла женщина и плакала, что все церкви закрыты, колокола перестали звонить. А старец утешил ее: “Бог даст, и зазвонят”. Эти слова и послужили поводом для ареста. После возвращения из ссылки вернулся во служение келейником у епископа Можайского Павлина, который в 1926 году в Московском храме Воскресения в Сокольниках рукоположил его в сан иеромонаха.

В 1939 году старец Андроник вновь был сослан на Колыму. Но прежде чем судить его 11 месяцев держали в тюрьме, истязали допросами, принуждали оклеветать епископа Павлина. Отбывал наказание он в лагере вместе с уголовниками, которые однажды избили его до полусмерти. Из-за этого старец долго и тяжело болел, и начальник лагеря взял его к себе в дом в качестве прислуги. После освобождения в 1948 году вернулся во вновь открытую Глинскую пустынь, а когда ее вновь закрыли в 1961 году отец Андроник переселился в Тбилиси, где продолжил свое служение до самой смерти.

27. Преподобный Серафим (Романцов), схиархимандрит

Родился в 1855 году в Курской губернии, в 1919 году пострижен в монахи в Рождество-Богородичной пустыни. Под руководством Глинских старцев он терпеливо переносил искушения, приобретал навык полного послушания и смирения.

После того, как в 1928 году был закрыт Драндский монастырь, жил в окрестностях Алма-Аты и работал сторожем на пасеке.

В 1930 году старца осудили и отправили на строительство Беломоро-Балтийского канала. Он был освобожден в 1934 г.

Жизнь отца Серафима была аскетичной, отшельнической. По ночам он проводил богослужения и давал наставления всех, кто обращался к нему.

В 1947 году он вернулся в Глинскую пустынь и находился в нем до второго закрытия. Затем служил в Сухуми. Его особым даром было умение принимать исповедь, вызывать на откровенность. Скончался в 1976 году

28. Преподобный Зиновий (Мажуга), митрополит, в схиме Серафим

Митрополит Зиновий (в миру Захария) родился в городе Глухове Черниговской губернии в 1896 году. Он рано остался сиротой, и Захарию отдали в Дом трудолюбия при Глинской пустыни. Уже тогда мальчика называли монахом. В 1914 году Захария стал послушником Глинской пустыни. С самого детства он был очень милостивым и сострадательным, не мог никому отказать в помощи. В этом же году началась Первая мировая война, а в 1916 г. Захарию вместе с другими молодыми послушниками взяли на военную службу. После демобилизации он вернулся в монастырь.

В 1921 году он был пострижен в монашество с именем Зиновий. В 1922 году обитель закрыли. Многие монахи были расстреляны, а монастырь был полностью разорен и осквернен. Взяв с собой священный антиминс, отец Зиновий отправился в Грузию, где был рукоположен во иеромонаха, и служил несколько лет в Сухуми в церкви святителя Николая.

В 1930 году он был арестован и отправлен на Урал. Когда его и других заключенных везли в лагерь, по его молитвам Господь послал дождь для изнемогавших от жажды, запертых в вагоне арестантов, и, имея при себе деревянную ложку, он всех напоил дождевой водой.

После освобождения он ушел в горы и образовал там монашескую общину. Многие люди духовно окормлялись у него. Им покровительствовал Католикос-Патриарх Грузии Каллистрат (Цинцадзе), а после Патриарх Мелхиседек. По благословению Святейшего Патриарха Каллистрата, отец Зиновий стал служить сверхштатным священником при главном кафедральном Соборе Сиони, в Тбилиси.

Отец Зиновий был представителем Грузинской Православной Церкви на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1945 году и на интронизации Патриарха Алексия I.

Во время блокады Ленинграда, он горячо молился о спасении осажденного города и удостоился видения святой Нины, которая просила Господа помочь страждущим.

В сан митрополита епископ Зиновий был возведён 1972 году. До конца своей жизни он жил в келье при храме Александра Невского в Тбилиси, отказывался от предложения патриарха переехать в резиденцию, соответствующую его архиерейскому достоинству. Среди его духовных чад был будущий Патриарх Грузии Илия II, которого он постриг в монашество. За два года до смерти владыка тайно принял схиму с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского.

Преставился ко Господу митрополит Зиновий 8 марта 1985 года. Отпевание по монашескому чину совершил Католикос-атриарх Илия II. Он был погребён у северной стены церкви Александра Невского в Тбилиси.

"Православие и мир"