Патриарх Кирилл выступил по "украинскому вопросу" на Архиерейском Соборе РПЦ

Украинская Православная Церковь остается единственной силой, способной объединять украинское общество.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня в своем выступлении на Архиерейском Соборе, который открылся сегодня в Москве, сообщает информационная служба Архиерейского Собора РПЦ.

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«На протяжении уже почти четырех лет вся полнота Русской Православной Церкви возносит ко Престолу Вседержителя горячие молитвы о прекращении кровавого разделения на территории Украины. Блаженнейший митрополит Онуфрий, епископат, духовенство и все верные чада Украинской Православной Церкви действительно нуждаются в сугубых молитвах. События последних лет подтверждают, что Украинская Православная Церковь остается единственной силой, способной объединять украинское общество. Мужественная, взвешенная позиция ее Священноначалия, не позволяющего втянуть Церковь в конфликт ни на одной из его сторон, приносит свои благие плоды», - заявил Патриарх Кирилл.

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Также Предстоятель РПЦ отметил, что «приносят свои плоды усилия Церкви по освобождению пленных, в значительных объемах оказывается гуманитарная помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий.

«В миротворческом подвиге Украинской Православной Церкви проявляется ее любовь к Украине, ее подлинный патриотизм», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

«Несмотря на это, растет давление на Украинскую Православную Церковь со стороны неканонических религиозных групп, радикальных политических сил и общественных организаций Украины. Ведется информационная кампания против Церкви. По-прежнему продолжаются рейдерские захваты храмов с изгнанием из них верующих; судебные решения в пользу пострадавших общин Украинской Православной Церкви не выполняются, власти зачастую оказывают поддержку захватчикам. Попытки со стороны определенных политических сил вмешиваться в вопросы внутренней жизни Церкви, препятствовать регистрации ее общин, закрепить религиозную дискриминацию на законодательном уровне вызывают особое беспокойство», - отметил Патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх напомнил, что в связи с этим обращался к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН, главам государств «Нормандской четверки» и генеральному секретарю Всемирного совета церквей.

«Большинство Предстоятелей братских Поместных Православных Церквей высказалось в поддержку канонической Церкви Украины и выразило опасения в связи с готовящимся принятием этих законопроектов. Сказали свое слово и представители крупнейших религиозных конфессий Украины, международных религиозных и правозащитных организаций», - отметил Патриарх Кирилл.

«Сохраняя многочисленную паству во всех регионах Украины, Украинская Православная Церковь доказывает, что она поистине Церковь своего народа, своей страны. Она являет силу духа своих архипастырей и пастырей, благочестие и сплоченность своих верующих. Свидетельством тому стал беспрецедентный Всеукраинский крестный ход в июле 2016 года, объединивший сотни тысяч верующих по всей Украине, а также многотысячный крестный ход в Киеве 27 июля 2017 года», - отметил Патриарх Кирилл.

«Любые попытки подорвать единство канонической Церкви на Украине политическими методами обречены на неудачу до тех пор, пока ее верующие остаются со своей Церковью, неизменно готовы выразить ей свою любовь и поддержку. И мы, вся полнота Русской Церкви, присоединяем наши горячие молитвы о укреплении наших православных собратьев на Украине в их подвиге веры и благочестия, о умножении любви и искоренении вражды, о возвращении мира и благоденствия на исстрадавшуюся украинскую землю», - заключил Предстоятель.