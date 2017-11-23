Митрополит Запорожский считает, что продвижение УГКЦ на восток Украины приведет к "непредсказуемым последствиям"

Дальнейшее продвижение Греко-Католической Церкви на восток Украины может привести к дестабилизации общественного и межконфессионального мира в государстве.

Такую точку зрения высказал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука в интервью еженедельнику "Аргументы и Факты" (№ 47 22/11/2017).

"С какой целью и для чего УГКЦ идет на исконно православные территории? Ведь на западе Украины мы уже видим их реальное отношение к УПЦ: захват храма и заявления о намерении добиться ее запрета на территории всей страны. Все это при полном молчании руководства УГКЦ. Получается, что это реальная позиция и реальное отношение к каноническому Православию со стороны УГКЦ?", - говорит митрополит Лука.

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Владыка напомнил о заявлении главы УГКЦ Святослава (Шевчука) о желании устремиться на восток страны, где сейчас наблюдается появление новых греко-католических храмов.

"Восточные регионы Украины традиционно были православными. Наши предки, в частности запорожские казаки, щедро окропили украинскую землю кровью ради того, чтобы их родная православная вера не была поругана различными завоевателями. Поэтому у местных жителей Православие интегрировано в их ДНК. Любое внешнее посягательство на веру дедов-прадедов может привести к непредсказуемым последствиям", - считает митрополит Запорожский и Мелитопольский.