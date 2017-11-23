В УГКЦ официально создана Черновицкая епархия и назначен правящий епископ

Согласно решению Синода епископов УГКЦ, 18 ноября, создана Черновицкая епархия путем выделения ее из Коломыйско-Черновицкой епархии.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, первым епархиальным епископом новообразованной епархии УГКЦ назван епископ Иосафат (Мощич), епископ-помощник Ивано-Франковской архиепархии.

"Свое архиерейское служение будешь совершать согласно законам Кодекса канонов Восточных Церквей, партикулярных законов Украинской Греко-Католической Церкви и декретов и указаний ее Отца и Главы. Напоминаем Тебе об архиерейской обязанности быть верным членом Синода Епископов УГКЦ и на каждый призыв Отца и Главы Церкви принимать в нем участие", - говорится в декрете именования владыки Иосафата (Мощича) Правящим епископом Черновицкой епархии УГКЦ.

Территория новообразованной Черновицкой епархии простирается на Черновицкую область и она будет принадлежать к Ивано-Франковской митрополии УГКЦ. Центром епархиального епископа Черновицкой епархии будет город Черновцы. Кафедральным собором епархии – собор Успения Пресвятой Богородицы в Черновцах.