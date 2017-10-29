В РПЦ подвели итоги визита Патриарха Кирилла в Румынию (фото)

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл по приглашению Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила 26-28 октября совершил официальный визит в пределы Румынской Православной Церкви, приуроченный к Году памяти защитников Православия при богоборческом строе в Румынии, а также 10-летию интронизации Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.

Как сообщает patriarchia.ru, в рамках визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Румынию по просьбе Блаженнейшего Патриарха Даниила был доставлен ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, переданный в дар Румынской Православной Церкви.

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Предстоятели Русской и Румынской Православных Церквей возглавили принесение ковчега с частицей мощей преподобного Серафима Саровского в духовный центр Румынского Патриархата.

В Патриаршем дворце в Бухаресте состоялись переговоры Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Патриарха Даниила.

27 октября состояалось торжественное богослужение под открытым небом на Патриаршем холме в Бухаресте. Церковные торжества были посвящены дню памяти небесного покровителя Бухареста преподобного Димитрия Басарбовского, памяти мучеников и исповедников, пострадавших при богоборческом строе в Румынии, и 10-летию интронизации Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.

Вечером 27 октября состоялся концерт Национального фестиваля-конкурса церковной музыки «Хвалите Господа!» в Патриаршем дворце в Бухаресте.

Утром 28 октября в соборе святых равноапостольных Константина и Елены в Бухаресте был совершен благодарственный молебен по случаю 10-летия интронизации Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.

В завершение визита Патриарх Кирилл принял участие в торжественном заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви.