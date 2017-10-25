Патриарх Кирилл обратился к волонтерам и добровольцам

Православная Церковь должна заниматься социальным служением не по указанию "сверху" а по реальным потребностям.

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Общецерковного съезда по социальному служению, сообщает ТАСС.

"Надо обязательно социальную работу церковную осуществлять не только на центральном церковном уровне, но и такая деятельность осуществлялась на уровне епархиальном, и самое главное - на приходском уровне. И не по принуждению, что это просто мода, а по потребности. Я не перестаю настаивать на том, что в каждом приходе должна совершаться такая деятельность", - сказал он.

Предстоятель РПЦ отметил, что в основе социальной работы лежит труд волонтеров и добровольцев, а также призвал их постоянно совершенствовать свои навыки.

"В основе всего должен быть энтузиазм людей, их желание. Если не будет внутреннего энтузиазма, то все это будет мертворожденным. Конечно, социальной работе надо учиться. Я призываю всех, кто сегодня работает в сфере церковной социальной работы, постоянно учиться и повышать свою квалификацию", - отметил он.

Патриарх Кирилл добавил, что за последние годы социальная работа Церкви вышла на качественно новый уровень, в которой участвуют все - "от прихожан до архиреев".

*** В рамках форума главы епархиальных отделов социальной направленности из православных стран, сестры милосердия, социальные работники, добровольцы обсуждают вопросы защиты материнства и профилактики абортов, поддержки многодетных семей. Участники съезда делятся лучшими практиками в сфере помощи бездомным, реабилитации людей с зависимостями, а также обсуждают методики создания добровольческих служб.

Как сообщал проект "УНИАН-Религии", в столичном Свято-Воскресенском храме памяти погибшим и ветеранам Афганистана (Афганский храм) 17 октября состоялось торжественное награждение священнослужителей и волонтеров, которые отличились своими заслугами в духовном и социальном служении.