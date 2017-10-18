В УПЦ наградили капелланов и волонтеров, которые отличились в духовном и социальном служении на передовой

В столичном Свято-Воскресенском храме памяти погибшим и ветеранам Афганистана (Афганский храм) 17 октября состоялось торжественное награждение священнослужителей и волонтеров, которые отличились своими заслугами в духовном и социальном служении на передовой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Синодального военного отдела УПЦ митрополит Августин вручил священнослужителям и волонтерам награды – медаль «За веру, достоинство, честь», а также почетные грамоты.

«Для меня большая духовная радость быть сегодня в таком обществе, ведь здесь присутствуют священники, которые выглядят легендарными не только в глазах верующих, которые их знают, но и в глазах всех, кто смотрит на то, что происходит сегодня в нашей стране. Господь призывает: "Так да сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, Который на Небесах"», - отметил митрополит Августин.

Награждая священнослужителей и волонтеров, митрополит отметил, что среди украинских капелланов много тех, кто готов отдать свою жизнь за ближнего.

«Среди наших священников есть те, кто могут быть примером для всех нас, ведь нет больше любви того, кто душу свою положит за ближнего. Сегодня страна переживает сложные времена, благотворителей стало меньше, поэтому мы стараемся служить ближним теми средствами, что имеем. Но часто верующие люди несут в церковь последнее, так и сегодня Церковь собирает помощь», - сказал глава военного отдела УПЦ.

Настоятель Свято-Воскресенского храма протоиерей Сергей Ющик отметил, что добрые дела надо делать тихо, однако в волонтерской деятельности нельзя обойтись без цифр, поэтому рассказал о собранных в храме средствах на благотворительность за последний год.

«Наш Свято-Воскресенский храм основан как храм социальной помощи и поддержки ветеранов. Актив этого храма сумел провести благотворительной деятельности почти на 200 тысяч гривен: это 100 тыс. гривен для семей воинов, погибших в Афганистане, 60 тысяч гривен – на поддержку детей сирот и детей, обучающихся в интернатах прифронтовой зоны, и остальные - на поддержку семей, которые потеряли свои дома на востоке Украины», - рассказал протоиерей Сергей Ющик

Среди награжденных УПЦ немало ветеранов афганской войны, которые сегодня активно реагируют на события на Востоке.

«Союз ветеранов Афганистана создавался более 30 лет назад, и главной своей задачей мы считали ликвидацию последствий войны, на то время - Афганской. Но теперь, зная что такое война, наши собратья через сердце пропускают эту трагедию. И первое, в чем мы приложили усилия – это военно-патриотическое воспитание. Мы проводим работу, создаем учебники по военной подготовке, чтобы наши ребята не погибали от того, являются неподготовленными к войне. Наши братья привезли на Родину десятки пленных украинцев и еще десятки 200-х привезли, чтобы отдать их в родную землю», - рассказал председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский.

Среди волонтеров, которые получили почетную награду УПЦ были психологи, которые оказывают помощь военным, артисты, которые поднимают боевой дух на передовой, а также волонтеры, которые занимаются состоянием здоровья жителей прифронтовых территорий.

«Все началось еще с Майдана – это была наша личная гражданская позиция. Нас никто не организовывал, мы сами организовались, собрались и поехали. В последнюю поездку мы возили кардиологическое диагностическое оборудование из Института сердца Тодурова, которым провели в Попасной скрининг более чем 150 лицам - как детям, так и взрослым. Также привлекались врачи узкого профиля, которые просто брали отпуск за свой счет и ехали оказывать помощь людям в зоне АТО», - рассказал волонтер, вице-президент общественной организации «Врачи доброй воли» Владимир Гришин.

Волонтер поделился планами по оказанию медицинской помощи жителям прифронтовых территорий – уже скоро получить первичную помощь жители Востока смогут с помощью телемоста.

«Сейчас есть планы по продвижению телемедицины и осуществлению телемоста. То есть, будут работать две бригады врачей – одна на месте, другая – в Киеве. Планируем привлекать врачей узкого профиля по отоларингологии, кардионаправлению, кроме того, осуществлять УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы и вен», - отметил Владимир Гришин.