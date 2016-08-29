Два новых святых Киево-Печерской лавры: истории жизни

В Киево-Печерской лавре прославили в лике святых митрополита Киевского и Галицкого Иоанникия (Руднева, +1900) и схииеромонаха Вассиана Слепого (Балашевича, +1827), которые подвизались и были погребены в обители.

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Митрополит Иоанникий, в миру Иван Максимович Руднев (1826-1900) родился в семье бедного дьячка в Новосильском уезде Тульской губернии (ныне в Орловской области); обучался в Тульской духовной семинарии.

В 1849 году окончил курс в Киевской духовной академии; 11 октября того же года принял монашеский постриг. 21 декабря 1854 года возведен в сан архимандрита.

12 июня 1861 года хиротонисан во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, с оставлением в должности ректора. С 12 января 1864 года – епископ Саратовский и Царицынский. С 13 июля 1873 года – епископ Нижегородский и Арзамасский.

14 февраля 1877 года возведен в сан архиепископа. С 8 декабря 1877 года – архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии. С 27 июня 1882 года – митрополит Московский и Коломенский. С 17 ноября 1891 года – митрополит Киевский и Галицкий.

Во всех епархиях, в которых он епископствовал, им были организованы дома для вдов и сирот духовного ведомства, свечные епархиальные заводы, доходы с которых шли на содержание семинарий и училищ, училища для девиц духовного звания, общежития для своекоштных учеников духовных училищ и семинарий.

Схииеромонах Вассиан Слепой (Балашевич) родился в 1745 году в бедной семье мещан. В детстве избегал игр, ежедневно посещал храм, рано научился грамоте, любил читать жития святых. В юности собирался уйти в монастырь, но в 1764 году по желанию родителей женился. Через несколько лет супруга Балашевича скончалась, оставив на попечение вдовца двух дочерей. Балашевич переселился с детьми в Киев. После того как одна дочь вышла замуж, а другая приняла постриг с именем Паисия, их отец в 1793 году был принят послушником в Выдубицкий монастырь. 21 июня 1799 года он был пострижен в мантию с именем Вавила. В том же году был назначен насельником Ржищевского монастыря. 4 марта 1800 году отец Вавила был рукоположен во иеродиакона, 22 июля – во иеромонаха. Среди его близких друзей в академии были Афанасий Галинский, впоследствии архимандрит Авксентий, наместник Киево-Печерской лавры, и церковный композитор Артемий Ведель.

В 1802 году Вавила был пострижен в великую схиму с именем в честь Преподобного Вассиана Константинопольского. Он оставил должность казначея лавры и, удалившись в Китаевскую обитель, нес послушание духовника братии. К 1802 году у святого открылось заболевание глаз, затем, ослепший, он был переведен в больничный корпус Киево-Печерской лавры, где началось его старческое служение.

Духовная опытность привлекала к нему как простых богомольцев, так и членов царской фамилии. 1 июня 1816 года старца посетил великий князь Николай Павлович (впоследствии император Николай I), позднее в том же году – император Александр I. По преданию, император вошел в келью Вассиана без предварительного извещения и не открывая себя, но старец узнал его. Император исповедовался, на следующий день пожаловал святому бриллиантовый наперсный крест (перед кончиной старец передал крест в ризницу лавры).

В 1827 году Вассиан тяжело заболел, затворился в келье, принимал лишь близких учеников. Там он и скончался.

По материалам "Правмир"