У православных два новых святых небесных покровителя - святитель Иоанникий и преподобный Вассиан (фото)

В Киево-Печерской лавре сегодня прославили в лике святых митрополита Киевского и Галицкого Иоанникия (Руднева, +1900) и схииеромонаха Вассиана Слепого (Балашевича, +1827), которые подвизались и были погребены в обители.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, прославление святых состоялось во время Литургии на площади перед Успенским собором.

Торжественное богослужение по случаю Успения Пресвятой Богородицы, которое является престольным праздником Киево-Печерской лавры, возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Чин прославления подвижников состоялся согласно решениям Священного Синода УПЦ от 19 апреля и 20 июля 2016 года (Журналы № 21 и 29).

После оглашения управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием решений Синода о канонизации, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прочел жития угодников Божиих, а Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий благословил присутствующих иконами новопрославленных святых.

День памяти преподобного Вассиана Слепого (Балашевича) отныне будут праздновать в день его преставления - 8 мая по новому стилю. День памяти святителя Иоанникия (Руднева), митрополита Киевского и Галицкого также в день его преставления - 20 июня по новому стилю.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, оба святых подвизались и были похоронены в Киево-Печерской лавре. Могила святителя Иоанникия находится в Крестовоздвиженском храме, преподобного Вассиана – возле храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Также за Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После богослужения тысячи верующих прошли крестным ходом к Ближним пещерам Киево-Печерской лавры, где состоялся праздничный молебен.

Фото официального сайта УПЦ и сайта Киево-Печерской лавры