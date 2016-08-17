В УПЦ два новых митрополита и два архиепископа (фото)

В Киево-Печерской лавре сегодня, в день второй годовщины предстоятельства Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, за заслуги перед Украинской Православной Церковью были возведены в сан митрополита два архиепископа и в сан архиепископа - два епископа.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

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В частности, в сан митрополита возведены архиепископы Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) и Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко).

В сан архиепископа были возведены епископы: Новомосковский Евлогий (Пацан) и Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий).

В Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялась Божественная литургия, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Его Блаженству сослужили сонм архиереев УПЦ и представители духовенства со всех уголков Украины.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

В тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил церковными орденами архиереев, которые в текущем году отмечают юбилеи.